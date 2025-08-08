Esplora tutte le offerte Sky
ATP Toronto, la finale Shelton-Khachanov interrotta per la vittoria della Mboko a Montreal

Tennis

La finale del Masters 1000 di Toronto tra Ben Shelton e Karen Khachanov è stata interrotta momentaneamente nel 1° set sul 4-3, quando un boato del pubblico ha costretto i due tennisti a fermarsi. Il motivo? In quel preciso istante la canadese Victoria Mboko ha vinto la finale del WTA 1000 a Montreal, battendo l'ex numero 1 Naomi Osaka. "Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento", ha detto Shelton a fine match

WTA MONTREAL, LA FAVOLA DI MBOKO: TRIONFA A 18 ANNI

Un improvviso e interminabile scroscio di applausi ha interrotto la finale del Masters 1000 di Toronto tra Ben Shelton e Karen Khachanov, costretti a fermarsi senza capire ciò che stava accadendo. La causa dell'esultanza del pubblico va ricercata oltre 500 chilometri più a Est, a Montreal, dove la giovane canadese Victoria Mboko (compirà 19 anni il prossimo 26 agosto) ha vinto il torneo WTA 1000, battendo l'ex numero 1 del mondo giapponese Naomi Osaka. Una vera favola. Dalle immagini, i due tennisti in campo a Toronto hanno impiegato un po' di tempo per comprendere cosa stava accadendo, potendo tornare a giocare solo dopo qualche minuto, quando il pubblico canadese ha smesso di festeggiare il trionfo della connazionale Mboko. "Complimenti per il titolo, Victoria - ha detto Shelton, a sua volta vincitore della finale, rivolgendosi da lontano alla giovane tennista -. Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento, ma Toronto è impazzita per te".

La reazione di Shelton

Shelton, che inizialmente era rimasto fermo incredulo di fronte al boato del pubblico per la Mboko, ha raccontato al termine della finale cosa ha pensato in quei momenti: "Complimenti per il titolo, Victoria - ha detto Shelton, a sua volta vincitore della finale, rivolgendosi da lontano alla giovane tennista -. Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento, ma Toronto è impazzita per te".

