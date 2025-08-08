La finale del Masters 1000 di Toronto tra Ben Shelton e Karen Khachanov è stata interrotta momentaneamente nel 1° set sul 4-3, quando un boato del pubblico ha costretto i due tennisti a fermarsi. Il motivo? In quel preciso istante la canadese Victoria Mboko ha vinto la finale del WTA 1000 a Montreal, battendo l'ex numero 1 Naomi Osaka. "Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento", ha detto Shelton a fine match

Un improvviso e interminabile scroscio di applausi ha interrotto la finale del Masters 1000 di Toronto tra Ben Shelton e Karen Khachanov, costretti a fermarsi senza capire ciò che stava accadendo. La causa dell'esultanza del pubblico va ricercata oltre 500 chilometri più a Est, a Montreal, dove la giovane canadese Victoria Mboko (compirà 19 anni il prossimo 26 agosto) ha vinto il torneo WTA 1000, battendo l'ex numero 1 del mondo giapponese Naomi Osaka. Una vera favola. Dalle immagini, i due tennisti in campo a Toronto hanno impiegato un po' di tempo per comprendere cosa stava accadendo, potendo tornare a giocare solo dopo qualche minuto, quando il pubblico canadese ha smesso di festeggiare il trionfo della connazionale Mboko. "Complimenti per il titolo, Victoria - ha detto Shelton, a sua volta vincitore della finale, rivolgendosi da lontano alla giovane tennista -. Non avevo idea di cosa stesse succedendo in quel momento, ma Toronto è impazzita per te".