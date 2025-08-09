Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e oraricincinnati open
Terza giornata del Cincinnati Open, settimo 1000 della stagione a livello Atp. E' il giorno del debutto di Jannik Sinner contro il colombiano Galan. In campo tanto azzurro: Musetti, Cobolli e Sonego. Nel torneo Wta tocca a Sabalenka e al doppio Errani/Paolini. Il torneo fino al 18 agosto live su Sky Sport e in streaming su NOW
Il grande giorno è arrivato: dopo il trionfo a Wimbledon dello scorso 13 luglio, Jannik Sinner torna in campo. Il n°1 azzurro debutta oggi al 2° turno del Cincinnati Open contro il colombiano Daniel Galan, 134 del ranking, già battuto nei due precedenti. Ma non solo Jannik. Giornata a tinte tricolori anche con Lorenzo Musetti che sfida il francese Benjamin Bonzi (66 del mondo), Flavio Cobolli che se la vedrà con il francese Terence Atmane e Lorenzo Sonego che sfiderà il belga Zizou Bergs. Tra le donne debutto per il doppio Errani/Paolini.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: MUSETTI (ITA)-BONZI (FRA)
- a seguire: PAUL (USA)-MARTINEZ (SPA)
- a seguire: SINNER (ITA )-GALAN (COL )
- a seguire: DAVIDOVICH (SPA ) – FONSECA (BRA)
- non prima dell'1: SABALENKA -VONDROUSOVA (CEC)
- a seguire: FRITZ (USA) NAVA (USA)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: ERRANI/PAOLINI (ITA )- DOLEHIDE/KENIN ( USA )
- a seguire: TSITSIPAS (GRE)-MAROZSAN (UNG )
- a seguire: RADUCANU (GB )-DANILOVIC (SRB )
- a seguire: SONEGO (ITA )-BERGS (BELGIO )
- non prima dell'1: TIAFOE (USA )-CARBALLES (SPA )
- non prima delle 2.30: ANISIMOVA (USA ) - JEANJEAN (FRA )
SKY SPORT MAX (205)
- 4° match dalle 17: COBOLLI ( ITA ) - ATMANE ( FRA )
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.