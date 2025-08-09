Fuori Ruud, vincono Rune e Tsitsipas

Prima sorpresa al Masters 1000 di Cincinnati: Casper Ruud è stato infatti eliminato al secondo turno da Arthur Rinderknech. Il francese, numero 70 del ranking Atp, ha sconfitto la testa di serie numero 11 con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2 in due ore e 40 minuti di gioco. Un'ottima partita da parte di Rinderknech che al terzo turno affronterà Felix Auger-Aliassime. Nessun problema infatti per il canadese che ha battuto 6-3, 7-6 l'argentino Tomas Etcheverry. Successo anche per Holger Rune che con la vittoria contro Roman Safiullin all'esordio a Cincinnati per 7-5, 7-6 ha conquistato la 50^ vittoria in un Masters 1000. Al terzo turno anche Tsitsipas che ha eliminato Marozsan 7-6, 6-2.

Approfondimento Sinner al terzo turno: Galan battuto 6-1, 6-1