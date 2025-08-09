Fuori Ruud, vincono Rune e Tsitsipas

Atp Cincinnati, i risultati di oggi: Ruud eliminato, Rune e Tsitsipas al 3° turnocincinnati open
Casper Ruud saluta il Masters 1000 di Cincinnati: a vincere in tre set è il francese Rinderknech. Avanzano al terzo turno, invece, Rune, Tsitsipas e Auger-Aliassime. Nel femminile, nessun problema per Swiatek. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Prima sorpresa al Masters 1000 di Cincinnati: Casper Ruud è stato infatti eliminato al secondo turno da Arthur Rinderknech. Il francese, numero 70 del ranking Atp, ha sconfitto la testa di serie numero 11 con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2 in due ore e 40 minuti di gioco. Un'ottima partita da parte di Rinderknech che al terzo turno affronterà Felix Auger-Aliassime. Nessun problema infatti per il canadese che ha battuto 6-3, 7-6 l'argentino Tomas Etcheverry. Successo anche per Holger Rune che con la vittoria contro Roman Safiullin all'esordio a Cincinnati per 7-5, 7-6 ha conquistato la 50^ vittoria in un Masters 1000. Al terzo turno anche Tsitsipas che ha eliminato Marozsan 7-6, 6-2.
Masters 1000 Cincinnati, i risultati di sabato 9 agosto
UOMINI
- [11] Ruud (Nor) vs Rinderknech (Fra) 7-6, 4-6, 2-6
- Safiullin vs [7] Rune (Den) 5-7, 5-7
- [28] Michelsen (Usa) vs Moutet (Fra) 3-6, 6-3, 6-4
- Martinez (Spa) vs [13] Paul (Usa) 2-6, 2-6
- [25] Tsitsipas (Gre) vs Marozsan (Hun) 7-6, 6-2
- Etcheverry (Arg) vs [23] Auger-Aliassime (Can) 2-6, 6-7
- Baez (Arg) vs [30] Diallo (Can) 5-7, 4-6
- [19] Machac (Cze) vs [Q] Mannarino (Fra) 3-6, 3-6
- [17] Davidovich Fokina (Spa) vs Fonseca (Bra)
- [4] Fritz vs [Q] Nava
DONNE
- [3] Swiatek (Pol) vs Potapova 6-1, 6-4
- [1] Sabalenka vs Vondrousova
- [9] Rybakina (Kaz) vs Zarazua (Mex)