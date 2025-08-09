Il numero 1 al mondo al termine della netta vittoria contro Galan all'esordio: "Non è facile giocare qui, parliamo di un campo molto veloce. In questa partita a tratti ho servito come volevo e per essere il mio primo match sono soddisfatto". Sul caldo: "L'ho sentito sin dal riscaldamento. So che le condizioni qui sono toste e devi stare attento a dosare le energie, ma in questa partita è andato tutto nella giusta direzione"

Buona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro non sbaglia all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte in 59 minuti di gioco e con un netto 6-1, 6-1 il colombiano Daniel Galan: "I match sono sempre diversi dalle sessioni di allenamento. Non sapevo che cosa aspettarmi, sono molto contento - ha spiegato Sinner nell'intervista post partita -. Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce e devi servire bene se vuoi andare avanti nel torneo. In questa partita a tratti ho servito come volevo. Per essere il primo match sono soddisfatto".