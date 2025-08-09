Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner dopo la vittoria contro Galan: "A Cincinnati condizioni toste, ma è andata bene"

cincinnati open

Il numero 1 al mondo al termine della netta vittoria contro Galan all'esordio: "Non è facile giocare qui, parliamo di un campo molto veloce. In questa partita a tratti ho servito come volevo e per essere il mio primo match sono soddisfatto". Sul caldo: "L'ho sentito sin dal riscaldamento. So che le condizioni qui sono toste e devi stare attento a dosare le energie, ma in questa partita è andato tutto nella giusta direzione"

GLI HIGHLIGHTS DI SINNER-GALAN

Buona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro non sbaglia all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte in 59 minuti di gioco e con un netto 6-1, 6-1 il colombiano Daniel Galan: "I match sono sempre diversi dalle sessioni di allenamento. Non sapevo che cosa aspettarmi, sono molto contento - ha spiegato Sinner nell'intervista post partita -. Non è facile giocare qui: è un campo molto veloce e devi servire bene se vuoi andare avanti nel torneo. In questa partita a tratti ho servito come volevo. Per essere il primo match sono soddisfatto". 

Approfondimento

Al 3° turno contro Diallo: il tabellone di Sinner

"Bisogna saper dosare le energie"

Poi, sulle condizioni atmosferiche: "Il caldo l'ho sentito sin da subito, già nel riscaldamento - ha spiegato il numero 1 al mondo -. So che le condizioni qui sono toste e devi stare attento a dosare le energie, ma in questa partita è andato tutto nella giusta direzione".

Approfondimento

Sinner, smorzata da urlo contro Galan!

Tennis: Altre Notizie

Fuori Ruud, vincono Rune e Tsitsipas

cincinnati open

Casper Ruud saluta il Masters 1000 di Cincinnati: a vincere in tre set è il francese Rinderknech....

Sinner: "Qui condizioni toste, ma è andata bene"

cincinnati open

Il numero 1 al mondo al termine della netta vittoria contro Galan all'esordio: "Non è facile...

Musetti fuori al 2° turno: Bonzi vince in 3 set

cincinnati open

Continua il momento difficile del carrarino, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite. A...

Sinner al terzo turno: Galan battuto 6-1, 6-1

cincinnati open

Debutto perfetto da parte di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo ha sconfitto il colombiano...

Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

cincinnati open

Terza giornata del Cincinnati Open, settimo 1000 della stagione a livello Atp. E' il giorno del...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS