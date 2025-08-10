Darderi si ritira per infortunio: avanza Comesana

Atp Cincinnati, i risultati degli italiani: Darderi si ritira con Comesanaatp cincinnati
Darderi si ritira nel match d'esordio contro Comesana, fermato da un problema nella zona lombare. Per l'italoargentino si interrompe una serie di nove vittorie consecutive. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto
Finisce con un problema fisico il Masters 1000 di Cincinnati per Luciano Darderi. L'italoargentino, alla prima partita sul cemento statunitense dopo i trionfi di Bastad e Umago, si è ritirato nel match d'esordio contro Francisco Comesana, rallentato sin dalle prime battute da un fastidio nella zona lombare. Nonostante il primo set perso (6-4), Darderi ha provato a restare in campo anche nel secondo set, ma dopo aver subito break e sotto 3-1 ha scelto di non proseguire l'incontro. Una partita fino a quel momento segnata dai problemi dell'italoargentino che era riuscito a mettere in campo solo il 41% di prime, commettendo nove doppi falli. Rendimento opposto, invece, per Comesana che non ha mai perso punti con la prima (22 su 22) e ha messo a referto 14 ace. Darderi è rimasto in partita fino al 5-4 del primo set, poi ha chiesto un medical time-out per il trattamento alla zona lombare. Tornato in campo dopo tre minuti, Luciano ha perso il servizio e da lì il match è scivolato via rapidamente. Per Darderi si tratta della prima sconfitta dopo una serie di nove vittorie consecutive.