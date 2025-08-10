Darderi si ritira per infortunio: avanza Comesana

Finisce con un problema fisico il Masters 1000 di Cincinnati per Luciano Darderi. L'italoargentino, alla prima partita sul cemento statunitense dopo i trionfi di Bastad e Umago, si è ritirato nel match d'esordio contro Francisco Comesana, rallentato sin dalle prime battute da un fastidio nella zona lombare. Nonostante il primo set perso (6-4), Darderi ha provato a restare in campo anche nel secondo set, ma dopo aver subito break e sotto 3-1 ha scelto di non proseguire l'incontro. Una partita fino a quel momento segnata dai problemi dell'italoargentino che era riuscito a mettere in campo solo il 41% di prime, commettendo nove doppi falli. Rendimento opposto, invece, per Comesana che non ha mai perso punti con la prima (22 su 22) e ha messo a referto 14 ace. Darderi è rimasto in partita fino al 5-4 del primo set, poi ha chiesto un medical time-out per il trattamento alla zona lombare. Tornato in campo dopo tre minuti, Luciano ha perso il servizio e da lì il match è scivolato via rapidamente. Per Darderi si tratta della prima sconfitta dopo una serie di nove vittorie consecutive.

Leggi anche Diallo, chi è il prossimo avversario di Sinner