Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Atp Cincinnati, i risultati di oggi: Alcaraz e Rublev al 3° turno, fuori De Minaur

atp cincinnati

Carlos Alcaraz fatica più del previsto all'esordio contro Dzumhur, ma chiude in tre set dopo un'ora e 41 minuti. Avanza anche Rublev, fuori De Minaur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

È stato più faticoso del previsto il debutto di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, al ritorno in campo dopo la finale di Wimbledon persa con Sinner, ha impiegato un'ora e 41 minuti per battere Damir Dzumhur con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-3. Un'altra partita tra alti e bassi per Alcaraz, che dopo il primo set, chiuso in appena mezz'ora, sembrava in totale controllo. Ancora una volta, però, il murciano ha pagato i cali di concentrazione e i tanti errori. Ben 44 gratuiti nel match, a fronte di soli 21 vincenti. Come spesso accade, Alcaraz è stato bravo a ritrovarsi nel terzo set, aiutato anche da Dzumhur che nel finale - dopo aver espresso un buon tennis nel secondo - ha commesso qualche errore di troppo.

Leggi anche

Darderi si ritira per infortunio: avanza Comesana

Atp Cincinnati, i principali risultati di domenica

  • Dzumhur (Bih) - [2] Alcaraz (Esp) 1-6, 6-2, 3-6
  • [6] De Minaur (Aus) - Opelka (Aus) 6-7, 4-6
  • Tien (Usa) - [9] Rublev 6-7, 3-6
  • [5] Shelton (Usa) - Ugo Carabelli (Arg)
  • Walton (Aus) - [12] Medvedev
  • [WC] Basavareddy (Usa) - [3] Zverev (Ger)

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz fatica, ma vince: Dzumhur ko in 3 set

atp cincinnati

Carlos Alcaraz fatica più del previsto all'esordio contro Dzumhur, ma chiude in tre set dopo...

Sinner-Diallo all'1 di notte tra lunedì e martedì

atp cincinnati

Sfida inedita a Cincinnati per Jannik Sinner che sfiderà il canadese Gabriel Diallo, n. 35 della...

Torna Federer: giocherà un doppio a Shanghai

l'esibizione

Come lo scorso anno, Roger Federer sarà protagonista a Shanghai nell'esibizione di doppio dal...

Paolini al 3° turno. Avanza anche Bronzetti

wta cincinnati

Paolini risolve una partita complessa con la greca Sakkari, battuta con un doppio 7-6 in più di...

Darderi si ritira per infortunio: avanza Comesana

atp cincinnati

Darderi si ritira nel match d'esordio contro Comesana, fermato da un problema nella zona lombare....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS