Alcaraz fatica, ma vince: Dzumhur ko in 3 set

Carlos Alcaraz fatica più del previsto all'esordio contro Dzumhur, ma chiude in tre set dopo un'ora e 41 minuti. Avanza anche Rublev, fuori De Minaur. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 18 agosto

È stato più faticoso del previsto il debutto di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, al ritorno in campo dopo la finale di Wimbledon persa con Sinner, ha impiegato un'ora e 41 minuti per battere Damir Dzumhur con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-3. Un'altra partita tra alti e bassi per Alcaraz, che dopo il primo set, chiuso in appena mezz'ora, sembrava in totale controllo. Ancora una volta, però, il murciano ha pagato i cali di concentrazione e i tanti errori. Ben 44 gratuiti nel match, a fronte di soli 21 vincenti. Come spesso accade, Alcaraz è stato bravo a ritrovarsi nel terzo set, aiutato anche da Dzumhur che nel finale - dopo aver espresso un buon tennis nel secondo - ha commesso qualche errore di troppo.