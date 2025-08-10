Sinner-Diallo all'1 di notte tra lunedì e martedì

Sinner-Diallo all'Atp Cincinnati, dove vedere in tv e streamingatp cincinnati
Sfida inedita a Cincinnati per Jannik Sinner che sfiderà il canadese Gabriel Diallo, n. 35 della classifica mondiale. In palio un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 statunitense. Il match è in programma all'una di notte (tra lunedì e martedì), da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Terzo turno con una sfida inedita per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il n. 1 al mondo, reduce dall'esordio agevole contro Daniel Galan, affronterà il canadese Gabriel Diallo, n. 35 della classifica mondiale. Il match è in programma alle ore 1.00, nella notte tra lunedì e martedì, e sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul sito skysport.it la cronaca testuale dell'incontro.
La prima volta tra Sinner e Diallo
Entrambi nati nel 2001 (a un mese di distanza uno dall'altro), Sinner e Diallo non si sono mai affrontati, né nel circuito maggiore né in quello challenger. Jannik si presenta a questo incontro con una serie aperta di otto vittorie consecutive e ventidue successi di fila sul cemento. Diallo, invece, va a caccia della prima vittoria in carriera contro un top 10: finora la migliore affermazione per classifica del canadese è datata aprile 2025 contro Grigor Dimitrov, allora n. 15 al mondo, a Madrid.
Cincinnati Open, il programma di lunedì su Sky Sport
- Sky Sport Uno e NOW: dalle 17 a fine giornata (3° turno Atp e Wta)
- Sky Sport Tennis e NOW: dalle 17 a fine giornata (3° turno Atp e Wta)
- Sky Sport Max e NOW: dalle 17 a fine giornata (3° turno Atp e Wta)