Tocca a Sinner e Sonego: il programma di oggi

Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e orariatp cincinnati
ACincinnati inizia il 3° turno con due azzurri in campo. Jannik Sinner affronta per la prima volta in carriera il canadese Gabriel Diallo. Lorenzo Sonego, invece, sfida il n. 4 al mondo Taylor Fritz. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Lunedì dedicato al 3° turno al Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata dedicata alla parte alta del tabellone maschile che vedrà in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il n. 1 al mondo, reduce dall'agevole debutto con il colombiano Galan, affronterà nella notte italiana il canadese Gabriel Diallo, n. 35 Atp. Tra i due sarà un confronto inedito. Sfida di alto livello, invece, per Sonego che trova sul suo cammino il n. 4 al mondo Taylor Fritz. Sarà l'ottavo confronto tra i due: il bilancio è 5-2 per lo statunitense, che ha già battuto Lorenzo quest'anno a Miami.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: Bouzas Maneiro (Spa) vs Townsend (Usa)
- a seguire: Sabalenka vs Raducanu (Gbr)
- a seguire: Fritz (Usa) vs SONEGO (Ita)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
- non prima della 1: SINNER (Ita) vs Diallo (Can)
- non prima delle 2.30: Rybakina (Kaz) vs Mertens (Bel)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: Michelsen (Usa) vs Rune (Den)
- a seguire: Tiafoe (Usa) vs Humbert
- a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Bonzi (Fra)
- a seguire: Fonseca (Bra) vs Atmane ( ra)
- non prima della 1: Ito (Jpn) vs Keys (Usa)
- a seguire: Mannarino (Fra) vs Paul (Usa)
SKY SPORT MAX (205)
- ore 17: Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 18: ERRANI/PAOLINI (Ita) vs Danilovic/Potapova
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire: SImulcast Sky Sport Tennis
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
Approfondimento
Tutto su Diallo, il prossimo avversario di Sinner
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.