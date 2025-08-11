Tocca a Sinner e Sonego: il programma di oggi

Lunedì dedicato al 3° turno al Masters 1000 di Cincinnati , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una giornata dedicata alla parte alta del tabellone maschile che vedrà in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego . Il n. 1 al mondo, reduce dall'agevole debutto con il colombiano Galan, affronterà nella notte italiana il canadese Gabriel Diallo , n. 35 Atp. Tra i due sarà un confronto inedito. Sfida di alto livello, invece, per Sonego che trova sul suo cammino il n. 4 al mondo Taylor Fritz . Sarà l'ottavo confronto tra i due: il bilancio è 5-2 per lo statunitense, che ha già battuto Lorenzo quest'anno a Miami.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.