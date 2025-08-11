Tocca a Sinner e Sonego: il programma di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Cincinnati, il programma di oggi: partite e orari

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Lunedì dedicato al 3° turno al Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Una giornata dedicata alla parte alta del tabellone maschile che vedrà in campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il n. 1 al mondo, reduce dall'agevole debutto con il colombiano Galan, affronterà nella notte italiana il canadese Gabriel Diallo, n. 35 Atp. Tra i due sarà un confronto inedito. Sfida di alto livello, invece, per Sonego che trova sul suo cammino il n. 4 al mondo Taylor Fritz. Sarà l'ottavo confronto tra i due: il bilancio è 5-2 per lo statunitense, che ha già battuto Lorenzo quest'anno a Miami.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 17: Bouzas Maneiro (Spa) vs Townsend (Usa)
  • a seguire: Sabalenka vs Raducanu (Gbr)
  • a seguire: Fritz (Usa) vs SONEGO (Ita)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
  • non prima della 1: SINNER (Ita) vs Diallo (Can)
  • non prima delle 2.30: Rybakina (Kaz) vs Mertens (Bel)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: Michelsen (Usa) vs Rune (Den)
  • a seguire: Tiafoe (Usa) vs Humbert
  • a seguire: Tsitsipas (Gre) vs Bonzi (Fra)
  • a seguire: Fonseca (Bra) vs Atmane ( ra)
  • non prima della 1: Ito (Jpn) vs Keys (Usa)
  • a seguire: Mannarino (Fra) vs Paul (Usa)

SKY SPORT MAX (205)

  • ore 17: Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 18: ERRANI/PAOLINI (Ita) vs Danilovic/Potapova
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire: SImulcast Sky Sport Tennis
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis

Tutto su Diallo, il prossimo avversario di Sinner

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

