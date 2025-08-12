Alcaraz agli ottavi: Medjedovic ko in due set

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Cincinnati, i risultati di oggi: Alcaraz e Rublev agli ottavi

atp cincinnati

Lo spagnolo conquista la 50^ vittoria stagionale per il quarto anno consecutivo ed è agli ottavi di finale grazie al successo per 6-4, 6-4 contro Medjedovic. Comesana è agli ottavi per la prima volta in carriera: decisiva la vittoria dopo oltre tre ore contro Opelka. Avanti anche Rublev. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Carlos Alcaraz non sbaglia: lo spagnolo ha sconfitto in due set (6-4, 6-4) il serbo Hamad Medjedovic conquistando gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Una partita non perfetta da parte dello spagnolo, che è stato comunque bravo a non rischiare praticamente nulla. Alcaraz raggiunge così le 50 vittorie stagionali e si prepara ad affrontare al prossimo turno l'azzurro Luca Nardi. È successo invece di tutto nella sfida tra Francisco Comesana e Reilly Opelka. A vincere è stato l'argentino 6-7, 6-4, 7-5 in tre ore 8 miniti di gioco. Nel secondo set, Comesana ha accusato un malessere legato al caldo, ma una volta ripreso è riuscito a vincere il parziale 6-4. Il match è stato poi sospeso per l'arrivo della pioggia: al ritorno in campo l'argentino ha salvato ben tre match point sul 5-4 e completato la rimonta. Con questo risultato, Comesana conquista i suoi primi ottavi di finale in un Masters 1000 in carriera. Ad attenderlo ci sarà Andrey Rublev che con lo score di 6-7, 7-6, 7-5 ha sconfitto l'australiano Alexei Popyrin conquistando il suo quinto ottavo di finale in carriera al Cincinnati Open.

Approfondimento

Mensik si ritira, Nardi agli ottavi contro Alcaraz

Atp Cincinnati, i risultati di martedì 12 agosto

  • Medjedovic vs [2] Alcaraz 4-6, 4-6
  • [21] Popyrin vs [9] Rublev 7-6, 6-7, 5-7
  • Opelka vs Comesana 7-6, 4-6, 5-7
  • [27] Nakashima vs [3] Zverev
  • [5] Shelton vs Bautista Agut

