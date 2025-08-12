Mensik si ritira, Nardi agli ottavi contro Alcaraz

A seguito del ritiro di Mensik (che era sotto 6-2, 2-1) per un problema fisico, Luca Nardi è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, da lucky loser, approda per la seconda volta in carriera agli ottavi in un 1000 e si prepara alla super sfida contro Carlos Alcaraz. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

