Mensik si ritira, Nardi agli ottavi contro Alcaraz

Nardi agli ottavi dell'Atp Cincinnati, ritiro per Mensik. Agli ottavi sfiderà Alcarazatp cincinnati
A seguito del ritiro di Mensik (che era sotto 6-2, 2-1) per un problema fisico, Luca Nardi è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, da lucky loser, approda per la seconda volta in carriera agli ottavi in un 1000 e si prepara alla super sfida contro Carlos Alcaraz.
Luca Nardi è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha approfittato del ritiro per un problema fisico del suo avversario Jakub Mensik (testa di serie numero 16) sul punteggio di 6-2, 2-1 in favore del pesarese. Per la seconda volta in carriera, il 22enne approda agli ottavi in un Masters 1000. L'ultima volta era stata a Indian Wells nel 2024, sempre da lucky loser. Al prossimo turno, Nardi affronterà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz.