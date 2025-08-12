Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nardi agli ottavi dell'Atp Cincinnati, ritiro per Mensik. Agli ottavi sfiderà Alcaraz

atp cincinnati

A seguito del ritiro di Mensik (che era sotto 6-2, 2-1) per un problema fisico, Luca Nardi è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, da lucky loser, approda per la seconda volta in carriera agli ottavi in un 1000 e si prepara alla super sfida contro Carlos Alcaraz. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Luca Nardi è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha approfittato del ritiro per un problema fisico del suo avversario Jakub Mensik (testa di serie numero 16) sul punteggio di 6-2, 2-1 in favore del pesarese. Per la seconda volta in carriera, il 22enne approda agli ottavi in un Masters 1000. L'ultima volta era stata a Indian Wells nel 2024, sempre da lucky loser. Al prossimo turno, Nardi affronterà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz.

Approfondimento

Alcaraz agli ottavi: Medjedovic ko in due set

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Mannarino LIVE mercoledì su Sky Sport

atp cincinnati

L'azzurro affronterà Adrian Mannarino per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Il...

Alcaraz agli ottavi: Medjedovic ko in due set

atp cincinnati

Lo spagnolo conquista la 50^ vittoria stagionale per il quarto anno consecutivo ed è agli ottavi...

Mensik si ritira, Nardi agli ottavi contro Alcaraz

atp cincinnati

A seguito del ritiro di Mensik (che era sotto 6-2, 2-1) per un problema fisico, Luca Nardi è agli...

Paolini agli ottavi: battuta Krueger 7-6, 6-1

wta cincinnati

L'azzurra ha battuto 7-6, 6-1 l'americana Ashlyn Krueger (numero 35 al mondo) in un'ora e 29...

Paolini, Nardi e Bronzetti in campo: il programma

atp cincinnati

Nel femminile Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti affrontano rispettivamente Krueger e Ostapenko....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS