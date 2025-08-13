Sinner e Nardi in campo: il programma su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
A Cincinnati si parte con gli ottavi di finale: Jannik Sinner sfida il francese Mannarino, mentre sarà super sfida per Luca Nardi che affronterà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz. Oggi anche i match del terzo turno di Zverev e Shelton rimandati per la pioggia che si è abbattuta martedì sera sull'Ohio. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW

Si entra sempre più nel vivo al Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giornata di ottavi di finale, in cui saranno protagonisti due italiani: Jannik Sinner e Luca Nardi. Il numero 1 al mondo affronterà il francese Adrian Mannarino (numero 89 del ranking Atp) in quello che sarà il quarto scontro tra i due (Sinner al momento è avanti 3-0 nei precedenti). Nardi, invece, da lucky loser sfiderà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz. L'azzurro e lo spagnolo si sono già incontrati quest'anno, a Doha e sempre negli ottavi di finale. A vincere in quell'occasione è stato Alcaraz con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3.

Oggi anche i match di Zverev e Shelton, rimandati per pioggia

Un violento acquazzone si è abbattuto martedì sera in Ohio, quando in campo si stavano sfidando Brandon Nakashima e Alexander Zverev, in vantaggio di un set e ormai sul punto di chiudere la partita, avanti 5-4 anche nel secondo parziale. Match rimandato a oggi, come l'altro incontro del terzo turno tra Ben Shelton e Bautista Agut e quello femminile tra Jessica Pegula e Magda Linette, fermate dal maltempo sull'1-1.

Il programma su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 11: Swiatek (Pol) vs Cirstea (Rom)
  • a seguire: Shelton (Usa) vs Bautista (Spa)
  • a seguire: Zverev (Ger) vs Nakashima (Usa)
  • non prima della 1: Alcaraz (Spa) vs NARDI (Ita)
  • non prima delle 2.30: Alexandrova (Rus) vs Kalinskaya (Rus)

SKY SPORT TENNIS

  • ore 17: Tiafoe (Usa) vs Rune (Den)
  • a seguire: SINNER (Ita) vs Mannarino (Fra)
  • a seguire: Fritz (Usa) vs Atmane (Fra)

SKY SPORT MAX (205)

  • 2° match ore 17: BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Cash/Tracy (Usa)
  • non prima delle 21: Sabalenka (Bel) vs Bouzas (Spa)
  • a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

