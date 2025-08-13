Sinner e Nardi in campo: il programma su Sky

A Cincinnati si parte con gli ottavi di finale: Jannik Sinner sfida il francese Mannarino, mentre sarà super sfida per Luca Nardi che affronterà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz. Oggi anche i match del terzo turno di Zverev e Shelton rimandati per la pioggia che si è abbattuta martedì sera sull'Ohio. Il torneo è in diretta fino al 18 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Si entra sempre più nel vivo al Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Giornata di ottavi di finale, in cui saranno protagonisti due italiani: Jannik Sinner e Luca Nardi. Il numero 1 al mondo affronterà il francese Adrian Mannarino (numero 89 del ranking Atp) in quello che sarà il quarto scontro tra i due (Sinner al momento è avanti 3-0 nei precedenti). Nardi, invece, da lucky loser sfiderà il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz. L'azzurro e lo spagnolo si sono già incontrati quest'anno, a Doha e sempre negli ottavi di finale. A vincere in quell'occasione è stato Alcaraz con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Approfondimento Mannarino, chi è il prossimo avversario di Sinner

Oggi anche i match di Zverev e Shelton, rimandati per pioggia Un violento acquazzone si è abbattuto martedì sera in Ohio, quando in campo si stavano sfidando Brandon Nakashima e Alexander Zverev, in vantaggio di un set e ormai sul punto di chiudere la partita, avanti 5-4 anche nel secondo parziale. Match rimandato a oggi, come l'altro incontro del terzo turno tra Ben Shelton e Bautista Agut e quello femminile tra Jessica Pegula e Magda Linette, fermate dal maltempo sull'1-1.

Il programma su Sky Sport e NOW SKY SPORT UNO (201) ore 11: Swiatek (Pol) vs Cirstea (Rom)

a seguire: Shelton (Usa) vs Bautista (Spa)

a seguire: Zverev (Ger) vs Nakashima (Usa)

non prima della 1: Alcaraz (Spa) vs NARDI (Ita)

(Ita) non prima delle 2.30: Alexandrova (Rus) vs Kalinskaya (Rus) SKY SPORT TENNIS ore 17: Tiafoe (Usa) vs Rune (Den)

a seguire: SINNER (Ita) vs Mannarino (Fra)

(Ita) vs Mannarino (Fra) a seguire: Fritz (Usa) vs Atmane (Fra) SKY SPORT MAX (205) 2° match ore 17: BOLELLI/VAVASSORI (Ita) vs Cash/Tracy (Usa)

(Ita) vs Cash/Tracy (Usa) non prima delle 21: Sabalenka (Bel) vs Bouzas (Spa)

a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis