Sinner-Mannarino LIVE su Sky Sport Tennis

La vittoria su Diallo che lo ha qualificato per gli ottavi a Cincinnati non deve aver soddisfatto Sinner. Il primo pensiero del numero 1 del mondo, infatti, dopo il match point, è stato comunicare a distanza con il suo team. Dopo aver stretto la mano dell’avversario, Jannik si è infatti rivolto a Vagnozzi e Cahill in tribuna, chiedendo ai suoi due coach -come si vede dal labiale- di prenotargli un campo. E infatti, poco dopo Sinner era già in campo, come si è visto su alcuni video apparsi sui social, a provare colpi e servizi.