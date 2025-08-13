Sinner-Mannarino LIVE su Sky Sport Tennis

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Mannarino all'Atp Cincinnati, il risultato in diretta live della partita

live atp cincinnati

Jannik Sinner torna in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro affronta il francese Adrian Mannarino (numero 89 al mondo). Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

SINNER-MANNARINO 2-1 LIVE SU SKY SPORT TENNIS

LIVE

3° game: break Sinner! 2-1 con Mannarino

Arriva subito il break di Sinner, che approfitta di ben tre errori con il dritto di Mannarino per salire 0-40 e procurarsi tre palle per il 2-1. Il francese ne annulla due (una grazie all'errore in risposta di Sinner col rovescio, l'altra mettendo dentro un'ottima prima al centro). La terza è quella buona per Jannik che con una grande risposta costringe all'errore il francese.

2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Mannarino

Nessun problema in questo inizio per Sinner, che apre il suo turno al servizio con un ace. Il numero 1 al mondo sale 40-0 con due ottime prime. Alla fine, a 15 l'azzurro conferma la battuta: 1-1.

1° game: Mannarino annulla una palla break e tiene il servizio, 1-0 con Sinner

Il primo punto del match è del francese, che va dentro con una prima vincente. Mannarino manda in rete il rovescio (15-15), poi sbaglia anche con il dritto (15-30). Sul 30-30, al termine di uno scambio prolungato il numero 89 al mondo sbaglia ancora con il dritto, ma è abile ad annullare con un ace la prima palla break per Sinner. Ai vantaggi, Mannarino vince due punti consecutivi e conquista il primo game di questa sfida.

Si parte, inizia Sinner-Mannarino!

1° SET AL VIA: Mannarino al servizio.

Via al riscaldamento!

Sinner e Mannarino in campo!

Ci siamo! A brevissimo si parte. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Jannik Sinner proverà a prolungare la sua striscia di 23 vittorie consecutive sul cemento.

Sinner ha un record di 38-0 contro giocatori classificati fuori dalla Top 50 da quando ha perso contro il numero 66 Lajovic nel 2023.

Sinner è in una striscia di 9 vittorie consecutive dopo aver vinto Wimbledon a luglio e di 6 vittorie consecutive a Cincinnati dopo aver vinto il titolo lo scorso anno.

Il percorso di Sinner a Cincinnati

  • 2° turno: Sinner b. Galan 6-1, 6-1
  • 3° turno: Sinner b. Diallo 6-2, 7-6

Instancabile Sinner: chiede di allenarsi dopo il match con Diallo e va sul campo

La vittoria su Diallo che lo ha qualificato per gli ottavi a Cincinnati non deve aver soddisfatto Sinner. Il primo pensiero del numero 1 del mondo, infatti, dopo il match point, è stato comunicare a distanza con il suo team. Dopo aver stretto la mano dell’avversario, Jannik si è infatti rivolto a Vagnozzi e Cahill in tribuna, chiedendo ai suoi due coach -come si vede dal labiale- di prenotargli un campo. E infatti, poco dopo Sinner era già in campo, come si è visto su alcuni video apparsi sui social, a provare colpi e servizi.

Sinner-Diallo, scatta un allarme durante il match a Cincinnati: cosa è successo

Incredibile durante il match del numero 1 del mondo: nel secondo set, all'improvviso sul campo centrale inizia a suonare senza un motivo precisato un allarme. L'incontro viene sospeso per qualche minuto, i giocatori restano in campo con Jannik che non si trattiene dalle risate per la situazione surreale. Alla fine, siccome non si riesce a disattivare questo allarme, sia Sinner che Diallo decidono di proseguire il match, nonostante il rumore fastidioso, che continuerà per un altro game.

Sinner dopo la vittoria con Diallo: "Avversario difficile, ma queste partite mi servono"

Le parole del numero 1 al mondo al termine della sfida vinta contro Diallo al terzo turno di Cincinnati: "Partita ostica, Diallo ha giocato bene e ha servito molto bene. Queste partite mi servono, soprattutto prima di un grande slam. Ora vediamo cosa ne esce dal prossimo turno".

Gli highlights di Sinner-Diallo

Jannik Sinner è reduce dalla vittoria al terzo turno contro Gabriel Diallo. L'azzurro ha vinto con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e 52 minuti di gioco, al termine di una partita molto combattuta (in cui ha anche annullato un set point nel tiebreak del secondo parziale).

Il 2025 è stato un altro anno eccezionale per Sinner, che ha sollevato due trofei del Grande Slam per la seconda stagione consecutiva e ha raggiunto la finale di un Masters 1000 a Roma. Ha difeso con successo il titolo all'Australian Open ed è diventato campione a Wimbledon per la prima volta.

Dopo essere diventato il primo campione italiano di sempre a Cincinnati, Jannik Sinner va quest'anno a caccia di uno storico bis. Tra i giocatori in attività il più vincente è Novak Djokovic, tre volte campione nell'Ohio. Il record di vittorie appartiene a Roger Federer, sette volte trionfatore.

Cincinnati, l'albo d'oro del Masters 1000: tutti i vincitori

Cincinnati, l'albo d'oro del Masters 1000: tutti i vincitori

Missione compiuta per Jannik Sinner, ufficialmente qualificato alle Finals di Torino. Secondo della Race con 6.010 punti, l'azzurro ha centrato aritmeticamente il traguardo già raggiunto da Alcaraz.

Atp Finals, Sinner è ufficialmente qualificato: la classifica

Atp Finals, Sinner è ufficialmente qualificato: la classifica

Sinner si allena e si diverte con il calcio-tennis (VIDEO)

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla del match in programma sul Centrale.

La sfida sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Dopo la vittoria contro Diallo al terzo turno, Jannik Sinner torna in campo al Cincinnati Open. Il numero 1 al mondo affronta il francese Adrian Mannarino.

Sinner-Mannarino LIVE su Sky Sport Tennis

