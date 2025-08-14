Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 21 su Sky Sport

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Auger Aliassime all'Atp Cincinnati, dove vedere in tv e streaming

ATP CINCINNATI

Il numero 1 al mondo torna subito in campo e affronta nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match, in programma non prima delle 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-MANNARINO, GLI HIGHLIGHTS

Dopo la vittoria contro Adrian Mannarino agli ottavi, Jannik Sinner torna subito in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo affronta ai quarti di finale il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 23). Il match, in programma non prima delle ore 21 sul campo Centrale, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul sito skysport.it la cronaca testuale della sfida.

Auger-Aliassime ai quarti: il tabellone di Sinner

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Un po' a sorpresa, i precedenti sono tutti in favore di Auger-Aliassime. Sinner infatti non è mai riuscito a battere il canadese. Il bilancio fin qui è di due sconfitte (tutte sempre nel 2022) e un ritiro prima di giocare, arrivato lo scorso anno a Madrid per i problemi all'anca. L'ultima sfida giocata tra i due risale proprio agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati nel 2022, in cui il canadese vinse con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-1.

  • Masters 1000 Cincinnati 2022, ottavi: Auger-Aliassime-Sinner 2-6, 7-6, 6-1
  • Masters 1000 Madrid 2022, Auger-Aliassime-Sinner 6-1, 6-2

Sinner: "Sono contento, ma devo alzare il livello"

