Sinner-Atmane sabato alle 21 LIVE su Sky Sport

A Cincinnati è tempo di semifinali: il campione in carica Jannik Sinner affronta il francese Terence Atmane (numero 136 al mondo). Il match, in programma sabato non prima delle 21, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 al mondo, a quota 25 vittorie consecutive su cemento, sfiderà il francese Terence Atmane (numero 136 al mondo e vera rivelazione di questo torneo) per un posto in finale. Il match, che si giocherà sabato non prima delle 21, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner, 25 vittorie di fila su cemento. CLASSIFICA

Nessun precedente tra Sinner e Atmane

Tra i due sarà un match inedito, non essendosi mai incontrati a livello Atp. Sinner viene dalla netta vittoria in due set (6-0, 6-2) contro il canadese Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale e non ha ancora perso un set nel torneo. Atmane (alla sua prima finale 1000 della carriera), dopo aver eliminato il padrone di casa e numero 4 del seeding Taylor Fritz, è reduce dal successo contro Holger Rune a cui ha concesso solo 5 game (6-2, 6-3).

Lanciano un pallone a Sinner, lui non resiste e palleggia...

