Con la vittoria contro Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale di Cincinnati, Sinner è salito a quota 25 vittorie consecutive su cemento. Meglio di lui solo i Big Four (Federer, Nadal, Djokovic e Murray). Di seguito la classifica completa
- Vittorie consecutive su cemento: 56 (da Rotterdam 2005 a Dubai 2006)
- Vittorie consecutive su cemento: 36 (daglli Us Open 2006 a Dubai 2007)
- Vittorie consecutive su cemento: 35 (dalla Coppa Davis 2010 a Cincinnati 2011)
- Vittorie consecutive su cemento: 29 (dalla Coppa Davis 2019 agli Us Open 2020)
- Vittorie consecutive su cemento: 28 (dalla Coppa Davis 2016 a Doha 2017)
- Vittorie consecutive su cemento: 26 (da Pechino 2013 agli Australian Open 2014)
- Vittorie consecutive su cemento: 26 (dagli Us Open 2004 agli Australian Open 2005)
- Vittorie consecutive su cemento: 26 (da Indian Wells 2013 a Pechino 2013)
- Vittorie consecutive su cemento: 25 (da Shanghai 2024 ancora in corso)
- Vittorie consecutive su cemento: 23 (dagli Us Open 2015 alle Atp Finals 2015)