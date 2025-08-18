Alcaraz campione per la prima volta a Cincinnati. "Non avrei voluto vincere così", ha detto però al momento della premiazione. Sinner si è ritirato per motivi di salute, già dai primi scambi era sembrato scarico, si è toccato più volte il costato e dopo il match ha rivelato di essersi sentito poco bene alla vigilia della partita. Alcaraz ha subito solidarizzato con l'azzurro, scrivendogli addirittura una dedica sopra la telecamera: "Mi dispiace Jannik". Col trofeo in mano ha poi aggiunto: "Jannik, so benissimo come ti possa sentire ora e non posso dire nulla che tu già non sappia. Sei un grandissimo campione e tornerai più forte di prima. Così fanno i migliori e tu lo sei".

Leggi anche Sinner: "Stavo male, provato a giocare per i fan"