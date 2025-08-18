Esplora tutte le offerte Sky
Alcaraz trionfa a Cincinnati: "Non volevo vincere così. Sinner tornerà più forte di prima"

Alcaraz vince a Cincinnati senza festeggiare troppo. I pensieri sono soprattutto per le condizioni di Sinner: "Non c'è nulla da dire che tu già non sappia. Sei un campione e tornerai per questo più forte di prima". E sui social aggiunge: "A nessuno piace vincere a causa dei ritiri"

LA PARTITA - IL FOTORACCONTO - IL RANKING

Alcaraz campione per la prima volta a Cincinnati. "Non avrei voluto vincere così", ha detto però al momento della premiazione. Sinner si è ritirato per motivi di salute, già dai primi scambi era sembrato scarico, si è toccato più volte il costato e dopo il match ha rivelato di essersi sentito poco bene alla vigilia della partita. Alcaraz ha subito solidarizzato con l'azzurro, scrivendogli addirittura una dedica sopra la telecamera: "Mi dispiace Jannik". Col trofeo in mano ha poi aggiunto: "Jannik, so benissimo come ti possa sentire ora e non posso dire nulla che tu già non sappia. Sei un grandissimo campione e tornerai più forte di prima. Così fanno i migliori e tu lo sei".

Sinner: "Stavo male, provato a giocare per i fan"

Il post social: "A nessuno piace vincere grazie ai ritiri"

Appena Sinner ha annunciato il ritiro, Alcaraz è sembrato più preoccupato per le condizioni del numero uno del mondo che non contento per il suo successo. Lo spagnolo è andato subito a rincuorare il suo avversario e anche sui social il primo pensiero è stato per lui. "Sono così dispiaciuto per Jannik. A nessuno piace vincere perchè i suoi avversari si ritirano, soprattutto in una finale come questa. Auguro a Sinner un recupero veloce. Sono molto contento per la mia settimana a Cincinnati e mi sento pronto per glo US Open". 

