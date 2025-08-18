È finito con un ritiro nel corso del quinto game del primo set (sotto 5-0) il Masters 1000 di Cincinnati di Jannik Sinner. Nella finale giocata contro Carlos Alcaraz, il numero 1 al mondo è parso molto sotto tono sin dall'inizio (si è anche toccato nella zona del costato nel secondo game). Scelta del ritiro che Sinner ha spiegato al termine della partita: "Di solito parto parlando dell'avversario, ma oggi è giusto partire con il pubblico. Da ieri non mi sentivo bene - ha detto l'azzurro -. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui. Ovviamente, congratulazioni ad Alcaraz. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti auguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata".

