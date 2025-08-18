Sinner, il perché del ritiro nella finale con Alcaraz a Cincinnatiatp cincinnati
Il numero 1 al mondo ha parlato dopo il ritiro nella finale di Cincinnati contro Alcaraz: "Da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Un grazie al mio team per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare"
È finito con un ritiro nel corso del quinto game del primo set (sotto 5-0) il Masters 1000 di Cincinnati di Jannik Sinner. Nella finale giocata contro Carlos Alcaraz, il numero 1 al mondo è parso molto sotto tono sin dall'inizio (si è anche toccato nella zona del costato nel secondo game). Scelta del ritiro che Sinner ha spiegato al termine della partita: "Di solito parto parlando dell'avversario, ma oggi è giusto partire con il pubblico. Da ieri non mi sentivo bene - ha detto l'azzurro -. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui. Ovviamente, congratulazioni ad Alcaraz. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti auguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata".
"Grazie al mio team per aver capito la situazione"
"Un grazie al mio team per spingermi e comprendermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione - ha continuato Sinner (nel corso del match non è infatti arrivata nessuna indicazione al numero 1 al mondo da parte di Vagnozzi e Cahill) -. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l'anno prossimo... sperando di essere in una condizione migliore".