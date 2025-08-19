Flavio Cobolli parteciperà alla Laver Cup 2025, in programma al Chase Center di San Francisco dal 19 al 21 settembre. L'azzurro, presente lo scorso anno come riserva, è stato ufficializzato tra gli ultimi due giocatori del Team Europe assieme al ceco Jakub Mensik: "Era il mio obiettivo esserci, essere convocato è speciale e non vedo l'ora", ha dichiarato il giocatore romano

Sono stati ufficializzati tutti i convocati per la prossima Laver Cup: la competizione tra Europa e Resto del Mondo, giunta all'ottava edizione, si giocherà dal prossimo 19 al 21 settembre al Chase Center di San Francisco, l'arena dove gioca la squadra NBA dei Golden State Warriors. A rappresentare l'Italia nel Team Europe ci sarà Flavio Cobolli, lo scorso anno tra le riserve e quest'anno convocato assieme al ceco Jakub Mensik. Si uniscono ad Alcaraz, Zverev, Ruud e Rune, già certi della partecipazione: "La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport", ha detto l'azzurro. "È stato incredibile partecipare l'anno scorso ed era il mio obiettivo giocarci quest'anno. Essere convocato e competere per il Team Europe sarà davvero speciale, non vedo l'ora".