Laver Cup, Flavio Cobolli convocato per il Team Europe

Tennis

Flavio Cobolli parteciperà alla Laver Cup 2025, in programma al Chase Center di San Francisco dal 19 al 21 settembre. L'azzurro, presente lo scorso anno come riserva, è stato ufficializzato tra gli ultimi due giocatori del Team Europe assieme al ceco Jakub Mensik: "Era il mio obiettivo esserci, essere convocato è speciale e non vedo l'ora", ha dichiarato il giocatore romano

IL RANKING ATP

Sono stati ufficializzati tutti i convocati per la prossima Laver Cup: la competizione tra Europa e Resto del Mondo, giunta all'ottava edizione, si giocherà dal prossimo 19 al 21 settembre al Chase Center di San Francisco, l'arena dove gioca la squadra NBA dei Golden State Warriors. A rappresentare l'Italia nel Team Europe ci sarà Flavio Cobolli, lo scorso anno tra le riserve e quest'anno convocato assieme al ceco Jakub Mensik. Si uniscono ad Alcaraz, Zverev, Ruud e Rune, già certi della partecipazione: "La Laver Cup è uno degli eventi più emozionanti del nostro sport", ha detto l'azzurro. "È stato incredibile partecipare l'anno scorso ed era il mio obiettivo giocarci quest'anno. Essere convocato e competere per il Team Europe sarà davvero speciale, non vedo l'ora".

Sinner, ora gli US Open. Ma salta il doppio misto

I convocati per il Team World

Oltre a Cobolli e Mensik, è stato ufficializzato anche l'ultimo giocatore della squadra del resto del mondo: è l'argentino Francisco Cerundolo. Affiancherà il giovane brasiliano Joao Fonseca e i quattro statunitensi Tiafoe, Paul, Fritz e Shelton. La squadra sarà capitanata da Agassi, con Rafter vice. Noah ed Henman guideranno invece la selezione europea. Il bilancio storico della competizione è 5-2 per il Team Europe, che ha vinto anche l'ultima edizione a Berlino. 

