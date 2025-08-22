Fine anche della seconda seduta di allenamento sull'Ashe, dopo la prima ora - sempre con l'americano Michelsen - sul Court P1. Sinner sembra in grande recupero, i ritmi si sono alzati per Jannik, in campo per il secondo giorno di fila dopo il malore che lo ha portato al forfait a Cincinnati nella finale contro Alcaraz. Per il numero uno al mondo un inizio soft, poi Jannik è salito di intensità, provando da fondo e a rete, coi servizi a fine sessione. 25 gradi la temperatura, col caldo che si è fatto sentire e ha portato i due tennisti a diversi break per bere e rifiatare. Alle 20 le sue parole ai media per le prime impressioni a due giorni dal via degli US Open.