Darderi supera Spizzirri: al 3° turno con Alcaraz

Per la prima volta in carriera Luciano Darderi è al 3° turno dello US Open . Dopo la vittoria all'esordio sull'australiano Hijikata, l'italoargentino ha superato in quattro set la wild card statunitense Eliot Spizzirri , n. 127 al mondo, con il punteggio di 6-0, 7-6, 2-6, 6-4 in 2 ore e 33 minuti di gioco. Una partita tra alti e bassi per Darderi, che ha alternato fasi di tennis dominante (come nel primo set) a passaggi a vuoto (come accaduto nel terzo set). Luli, però, è stato concreto nei momenti chiave , soprattutto nel secondo e nel quarto parziale.

La cronaca del match

Nel primo set non c'è stata partita: dominio assoluto da parte di Darderi che ha perso solo 7 punti in tutto il parziale e chiuso con uno schiacciante 6-0 dopo solo 20 minuti. Il secondo set è stato invece completamente diverso: Spizzirri ha iniziato a giocare e ha conquistato il break nel corso dell'ottavo game. L'americano ha però subito l'immediato controbreak da Darderi. Avanti 6-5, Spizzirri non ha sfruttato un set point. Inevitabile il tiebreak, in cui è stato l'italoargentino a salire di livello e a portarlo a casa. Nel terzo set arriva il passaggio a vuoto di Darderi che cala vistosamente nel rendimento, soprattutto dal lato del dritto. Spizzirri gioca a braccio sciolto e già nel terzo game strappa il servizio all'azzurro, ottenendo anche un secondo break nel settimo gioco. La partita si allunga e il quarto set scorre via sul filo dell'equilibrio fino al decimo game. Qui arriva la "zampata" di Darderi che arriva fino al 30-30 sul servizio di Spizzirri che poi fa tutto il resto. Prima l'americano concede un match point, poi manda un dritto in corridoio.