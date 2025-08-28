Alcaraz è impeccabile: Bellucci ko in tre set

Dominante. È l'aggettivo che meglio descrive la prestazione di Carlos Alcaraz contro Mattia Bellucci, nel 2° turno degli US Open. Una partita dominata in lungo e in largo dal n. 2 al mondo che sull'Arthur Ashe Stadium ha chiuso la pratica in appena 96 minuti con il punteggio di 6-1, 6-0, 6-3. Tanta la differenza tra i due giocatori, con Bellucci che non è mai riuscito a fare match alla pari. Il tennista lombardo è partito contratto (complessivamente 35 gratuiti contro 11 vincenti), e in appena un'ora era già sotto 6-1, 6-0. Il terzo set, invece, è stato il più equilibrato, ma soltanto fino al 3-2 in favore dell'azzurro. Da quel momento Alcaraz - che ha impressionato per la qualità del gioco espresso, senza alcun passaggio a vuoto - ha vinto quattro game consecutivi per chiudere i conti. Per Bellucci, invece, resteranno gli applausi all'uscita dall'Arthur Ashe Stadium.