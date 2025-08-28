Darderi-Alcaraz venerdì alle 17.30 LIVE su Sky

Luciano Darderi protagonista sull'Arthur Ashe Stadium di New York nell'inedito confronto con il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz: in palio un posto negli ottavi di finale. Il match, in programma venerdì 29 agosto alle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La prima volta al terzo turno degli US Open sarà sull'Arthur Ashe Stadium per Luciano Darderi. L'italoargentino sarà protagonista sul campo principale di Flushing Meadows, opposto al n. 2 al mondo Carlos Alcaraz. L'appuntamento è venerdì 29 agosto, ore 17.30, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.