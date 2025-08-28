Darderi-Alcaraz venerdì alle 17.30 LIVE su Sky

Darderi-Alcaraz agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
Luciano Darderi protagonista sull'Arthur Ashe Stadium di New York nell'inedito confronto con il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz: in palio un posto negli ottavi di finale. Il match, in programma venerdì 29 agosto alle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
La prima volta al terzo turno degli US Open sarà sull'Arthur Ashe Stadium per Luciano Darderi. L'italoargentino sarà protagonista sul campo principale di Flushing Meadows, opposto al n. 2 al mondo Carlos Alcaraz. L'appuntamento è venerdì 29 agosto, ore 17.30, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Darderi-Alcaraz, un confronto inedito
Quella tra Luciano Darderi e Carlos Alcaraz sarà una sfida inedita: mai si sono affrontati nel circuito maggiore. Il murciano è reduce dalla netta vittoria su Mattia Bellucci, la 30esima in carriera contro tennisti italiani. Darderi, invece, si presenta dopo il successo in quattro set contro la wild card statunitense Spizzirri.
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.