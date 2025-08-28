Sinner, Musetti e Cobolli: il programma su Sky

Sarà un giovedì imperdibile allo US Open e da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tanta Italia protagonista nella giornata che chiude il secondo turno dell'ultimo Slam della stagione. Jannik Sinner, dopo la netta vittoria al debutto contro Kopriva in tre set, affronterà l'australiano e numero 36 al mondo Alexei Popyrin . I due si incontreranno per la seconda volta in carriera, dopo la sfida di Madrid del 2021 vinta da Popyrin. In campo anche Lorenzo Musetti . La testa di serie numero 10 se la vedrà contro il 34enne David Goffin (numero 80 del ranking Atp). Flavio Cobolli , invece, giocherà contro lo statunitense Jenson Brooksby . Esordio nel doppio femminile della coppia Errani/Paolini .

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.