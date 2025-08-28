Sinner, Musetti e Cobolli: il programma su Sky

US Open 2025, il programma di oggi: partite e orarius open
Tanta Italia nel giovedì di Flushing Meadows: Sinner sfida l'australiano Popyrin, Musetti affronta Goffin, mentre Cobolli se la vede contro Brooksby. Errani/Paolini debuttano nel doppio femminile. Il torneo è in diretta fino al 7 settembre su Sky Sport e in streaming su NOW
Sarà un giovedì imperdibile allo US Open e da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tanta Italia protagonista nella giornata che chiude il secondo turno dell'ultimo Slam della stagione. Jannik Sinner, dopo la netta vittoria al debutto contro Kopriva in tre set, affronterà l'australiano e numero 36 al mondo Alexei Popyrin. I due si incontreranno per la seconda volta in carriera, dopo la sfida di Madrid del 2021 vinta da Popyrin. In campo anche Lorenzo Musetti. La testa di serie numero 10 se la vedrà contro il 34enne David Goffin (numero 80 del ranking Atp). Flavio Cobolli, invece, giocherà contro lo statunitense Jenson Brooksby. Esordio nel doppio femminile della coppia Errani/Paolini.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 16.30: Sky Tennis Show
- ore 17: MUSETTI (Ita) vs Goffin (Bel)
- a seguire: Simulcast Sky Sport Tennis
- a seguire: Simulcast Sky Sport Mix
- alla 1: Zverev (Ger) vs Fearnley (Gbr)
- a seguire: Ansimova vs Joint (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30: Sky Tennis Show
- ore 17: Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30: Lamens (Ned) vs Swiatek (Pol)
- a seguire: SINNER (Ita) vs Popyrin (Aus)
- a 00.30: Sky Tennis Show
- alla 1: Vekic (Cro) vs Gauff (Usa)
- a seguire: Borges (Por) vs Paul (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 22: Tsitsipas (Gre) vs Altmaier (Ger)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17: Haddad Maia (Bra) vs Golubic (Svi)
- a seguire: Brooksby (Usa) vs COBOLLI (Ita)
- a seguire: Kasatkina (Aus) vs Rakhimova
- non prima delle 23: Mochizuki (Jpn) vs De Minaur (Aus)
SKY SPORT 251
- ore 17: MUSETTI (Ita) vs Goffin (Bel)
- a seguire: Baptiste (Usa) vs Osaka (Jpn)
- a seguire: Zarazua (Mex) vs Parry (Fra)
- a seguire: Safiullin vs Auger-Aliassime (Can)
SKY SPORT 252
- ore 17: Sakkari (Ger) vs Bondar (Hun)
- a seguire: Royer (Fra) vs Shapovalov (Can)
- a seguire: Diallo (Can) vs Munar (Spa)
- a seguire: Boisson/Maria vs ERRANI/PAOLINI
SKY SPORT 253
- ore 17: Boyer (Usa) vs Rublev
- a seguire: Khachanov vs Majchrzak (Pol)
- a seguire: Cristian (Rom) vs Krueger (Usa)
- a seguire: Bublik (Kaz) vs Schoolkate (Aus)
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.