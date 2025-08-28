Zverev al 3° turno, fuori Khachanov e Tsitsipas

US Open, i risultati di oggi: Zverev al 3° turno, fuori Khachanov e Tsitsipasus open
Zverev supera con un triplo 6-4 il britannico Fearnley: al 3° turno affronterà Auger-Aliassime. Fuori Khachanov, battuto in rimonta dal polacco Majchrzak dopo 4 ore e 35 minuti, e Tsitsipas. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 7 settembre
Continua il cammino di Sascha Zverev agli US Open. Dopo il buon esordio con Tabilo, il tedesco ha vinto e convinto anche contro il britannico Fearnely, n. 60 al mondo, battuto con un triplo 6-4 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Una buona prova da parte del tedesco, sempre in controllo della partita. Dal prossimo turno, però, il livello di difficoltà si alzerà perché Zverev inconterà Felix Auger-Aliassime, semifinalista a New York nel 2021. Vittoria agevole anche per Alex De Minaur che ha superato il giapponese Mochizuki. Poi, però, è stata la notte delle sorprese. La prima: l'eliminazione di Karen Khachanov per mano del polacco Majchrzak, n. 76 al mondo. Avanti due set a zero, il russo ha perso al quinto set dopo 4 ore e 35 minuti. Saluta Flushing Meadows anche Francisco Cerundolo, superato dal n. 435 al mondo, lo svizzero Leandro Riedi. È fuori pure Stefanos Tsitsipas che dopo aver fallito un match point è stato battuto dal tedesco Daniel Altmaier. Il greco chiude così la stagione senza aver mai raggiunto il terzo turno nei quattro major disputati.
Leggi anche
Sinner al 3° turno: Popyrin battuto in tre set
US Open, i principali risultati di giovedì
UOMINI
- [3] Zverev (Ger) - Fearnley (Gbr) 6-4, 6-4, 6-4
- Boyer (Usa) - [15] Rublev 3-6, 3-6, 7-5, 6-7
- [9] Khachanov - Majchrzak (Pol) 6-2, 7-6, 4-6, 5-7, 6-7
- Riedi (Sui) - [19] Cerundolo (Arg) 3-6, 4-6, 6-4, 6-4, 6-2
- [26] Tsitsipas (Gre) - Altmaier (Ger) 6-7, 6-1, 6-4, 3-6, 5-7
- Mochizuki (Jpn) - [8] De Minaur (Aus) 2-6, 4-6, 2-6
- Borges (Por) - [14] Paul (Usa) 6-7, 3-6, 7-5, 7-5, 5-7
DONNE
- Lamens (Ned) - [2] Swiatek (Pol) 1-6, 6-4, 4-6
- Vekic (Cro) - [3] Gauff (Usa) 6-7, 2-6
- [8] Anisimova (Usa) - Joint (Aus) 7-6, 6-2