Darderi-Alcaraz LIVE su Sky Sport Uno

Darderi-Alcaraz agli US Open, il risultato in diretta live della partita
Luciano Darderi protagonista sull'Arthur Ashe Stadium contro il n. 2 al mondo, Carlos Alcaraz: in palio un posto negli ottavi di finale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Darderi ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Inizia il riscaldamento!
Darderi e Alcaraz entrano in campo!
I giocatori sono nel tunnel, manca sempre meno al loro ingresso
Quasi tutto pronto sull'Arthur Ashe Stadium, tra poco l'ingresso in campo dei giocatori: il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Chi vince sfiderà negli ottavi di finale il vincente del derby francese tra Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech, impegnati adesso sul Campo 17
Sarà un finale di stagione importante anche per Darderi. L'azzurro, che non avrà punti da difendere nelle prossime settimane, ha virtualmente eguagliato il best ranking da n. 32 al mondo. In caso di vittoria oggi, entrerebbe per la prima volta in carriera in top 30
Il bilancio stagionale di Alcaraz è di 56 vittorie e 6 sconfitte. Lo spagnolo si sta avvicinando a grandi passi alle 65 vittorie del 2023, sua miglior stagione nel circuito maggiore
A New York è in palio anche il primo posto del ranking Atp. Nella classifica live Alcaraz è davanti a Sinner: l'azzurro manterrà la vetta se riuscirà a superare un turno in più del murciano
Alcaraz: "Ci sono ancora aspetti su cui poter migliorare"
Darderi, invece, non ha mai raggiunto gli ottavi Slam. L'italoargentino può diventare il decimo italiano di sempre a centrare gli ottavi a New York dopo Barazzutti, Panatta, Pozzi, Sanguinetti, Fognini, Lorenzi, Berrettini, Sinner e Arnaldi
Alcaraz ha raggiunto la seconda settimana dei major in 12 degli ultimi 13 Slam disputati. L'eccezione a New York lo scorso anno, quando venne eliminato al 2° turno da Van de Zandschulp
Darderi insegue la prima vittoria in carriera contro un top 10. Finora due precedenti, rispettivamente contro Draper e Zverev a Roma, entrambi persi in due set
Tra Alcaraz e Darderi non ci sono precedenti: sarà un confronto inedito
Quella di oggi sarà la 39esima partita in carriera di Alcaraz contro tennisti italiani nel circuito maggiore: il bilancio è di 30 vittorie (l'ultima con Bellucci) e 8 sconfitte.
Alcaraz, 30 vittorie con italiani: ora c'è Darderi. I PRECEDENTIVai al contenuto
Alcaraz ha vinto e convinto nelle prime due uscite a Flushing Meadows. Prima la vittoria con Opelka, poi quella con Bellucci: lo spagnolo si presenta alla sfida di oggi con una serie aperta di otto vittorie consecutive
Il riscaldamento di Darderi prima del match con Alcaraz
Il cammino di Alcaraz
- 1° turno: vs Opelka 6-4, 7-5, 6-4
- 2° turno: vs Bellucci 6-1, 6-0, 6-3
Darderi: "Sto prendendo confidenza a giocare sul cemento"
Darderi è per la prima volta in carriera al terzo turno degli US Open, suo miglior risultato a livello Slam insieme al 3° turno a Wimbledon lo scorso luglio
Il cammino di Darderi
- 1° turno: vs Hijikata 6-2, 6-1, 6-2
- 2° turno: vs Spizzirri 6-0, 7-6, 2-6, 6-4
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Come seguire gli US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - DARDERI (Ita) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Vondrousova (Cze) vs PAOLINI (Ita)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Djokovic (Srb) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Kym (Sui) vs Fritz (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - DARDERI (Ita) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Pegula (Usa) vs Azarenka
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Sabalenka vs Fernandez (Can)
- a seguire - Kym (Sui) vs Fritz (Usa)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17 - Lehecka (Cze) vs Collignon (Bel)
- non prima delle 19 - Vondrousova (Cze) vs PAOLINI (Ita)
- non prima delle 21 - Tiafoe (Usa) vs Struff (Ger)
- a seguire - Navarro (Usa) vs Krejcikova (Cze)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17 - Rybakina (Kaz) vs Raducanu (Gbr)
- non prima delle 19.30 - Shelton (Usa) vs Mannarino (Fra)
- ore 1 - Djokovic (Srb) vs Norrie (Gbr)
- a seguire - Townsend (Usa) vs Andreeva
SKY SPORT 252
- ore 17 - Bonzi (Fra) vs Rinderknech (Fra)
- a seguire - Mertens (Bel) vs Bucsa (Esp)
- a seguire - Hon (Aus) vs Li (Usa)
- a seguire - Blanchet (Fra) vs Machac (Cze)
Il match è in programma alle 17.30, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Luciano Darderi protagonista sull'Arthur Ashe nel 3° turno degli US Open. L'italoargentino sfida il n. 2 al mondo Carlos Alcaraz per un posto negli ottavi di finale