Musetti-Cobolli sabato alle 17 LIVE su Sky Sport

È derby azzurro agli US Open. Lorenzo Musetti sfida l'amico Flavio Cobolli per un posto negli ottavi di finale. Un confronto inedito e tanto sentito tra i due che hanno un ottimo rapporto fuori dal campo. Entrambi andranno a caccia di un traguardo mai raggiunto: gli ottavi di finale a Flushing Meadows. L'appuntamento è per sabato, ore 17 sul Louis Armstrong Stadium, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.