Musetti-Cobolli sabato alle 17 LIVE su Sky Sport

Musetti-Cobolli agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
È derby azzurro agli US Open. Lorenzo Musetti sfida l'amico Flavio Cobolli per un posto negli ottavi di finale. Un confronto inedito e tanto sentito tra i due che hanno un ottimo rapporto fuori dal campo. Entrambi andranno a caccia di un traguardo mai raggiunto: gli ottavi di finale a Flushing Meadows. L'appuntamento è per sabato, ore 17 sul Louis Armstrong Stadium, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il cammino di Musetti e Cobolli
Finora percorso differente per i due azzurri. Musetti è reduce dal successo agevole sul belga Goffin, dopo la vittoria in rimonta all'esordio su Giovanni Mpetshi Perricard. Ben più complesse, invece, le prime due partite di Cobolli, vinte entrambe al quinto set contro Passaro e Brooksby. In totale 8 ore e 19 minuti in campo per il romano.
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.