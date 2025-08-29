Paolini eliminata al 3° turno: vince Vondrousova

Paolini saluta New York, battuta al terzo turno da Vondrousova con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 28 minuti. Un risultato che lascia tanti rimpianti per l'azzurra, soprattutto dopo un buon primo set. Il tiebreak cambia l'inerzia del match, con un secondo set dominato dalla ceca. ll torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Finisce al 3° turno lo US Open di Jasmine Paolini . L'azzurra saluta Flushing Meadows, battuta dalla ceca Marketa Vondrousova : 7-6, 6-1 il punteggio finale in un'ora e 28 minuti di gioco. Una partita che lascia non pochi rimpianti, soprattutto dopo un primo set comandato per lunghi tratti da Paolini. L' inerzia è cambiata nel tiebreak , vinto da Vondrousova che ha poi dominato il secondo parziale, favorita anche dal vistoso calo della tennista toscana.

Il racconto della partita

L'approccio al match è ottimo da parte di Paolini che nei primi due turni di battuta di Vondrousova conquista due palle break. Sulla prima esce di poco lo slice dell'azzurra, sulla seconda arriva l'ace dela ceca. L'occasione più ghiotta, però, arriva nel decimo game: avanti 5-4, Paolini si ritrova 30-30 sul servizio di Vondrousova e sbaglia una comoda volée di dritto che l'avrebbe portata a set point. Si arriva così al tiebreak. Qui pesano notevolmente gli errori dell'azzurra che perde quattro punti su cinque al servizio. Un passaggio che segna la partita verso un secondo set dominato da Vondrousova in 34 minuti con il parziale di 6-1. Meriti della ceca, ma anche tanti demeriti di Paolini che ha commesso 16 errori gratuiti nel set. Jasmine chiude così la tournée americana con un bilancio di sette vittorie (finalista a Cincinnati) e tre sconfitte. Adesso all'orizzonte ci sono i tornei asiatici per centrare la qualificazione alle Wta Finals di Riyadh.