Sinner-Shapovalov LIVE sabato su Sky Sport

Sinner-Shapovalov agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
Sinner ritrova Shapovalov quattro anni dopo l'unico precedente, vinto dal canadese a Melbourne. Stavolta c'è in palio un posto agli ottavi degli US Open. Il match, in programma sabato (2° match dalle 17.30 sull'Arthur Ashe Stadium), sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sinner-Shapovalov, i precedenti
- 2021 - Australian Open (R128): Shapovalov b. Sinner 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4
Quello degli Australian Open 2021 è l'unico precedente tra Sinner e Shapovalov. Era il primo turno dello Slam australiano e vinse Shapovalov dopo una maratona di cinque set e quasi quattro ore di gioco. Quattro anni dopo tanto è cambiato per entrambi. Sinner arriva a questa sfida dopo due vittorie agevoli contro Vit Kopriva e Alexei Popyrin. Shapovalov, invece, ha eliminato prima l'ungherese Fucsovics e poi il francese Royer.
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.