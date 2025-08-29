Sinner-Shapovalov LIVE sabato su Sky Sport

Sinner-Shapovalov, i precedenti

2021 - Australian Open (R128): Shapovalov b. Sinner 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4

Quello degli Australian Open 2021 è l'unico precedente tra Sinner e Shapovalov. Era il primo turno dello Slam australiano e vinse Shapovalov dopo una maratona di cinque set e quasi quattro ore di gioco. Quattro anni dopo tanto è cambiato per entrambi. Sinner arriva a questa sfida dopo due vittorie agevoli contro Vit Kopriva e Alexei Popyrin. Shapovalov, invece, ha eliminato prima l'ungherese Fucsovics e poi il francese Royer.