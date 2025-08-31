Iniziano gli ottavi: il programma di oggi su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

US Open, il programma di oggi: partite e orari

us open

A Flushing Meadows iniziano gli ottavi di finale. Senza azzurri in campo, i riflettori sono puntati su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, opposti al francese Rinderknech e il tedesco Struff. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Inizia la seconda settimana degli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa di rivedere in campo Sinner e Musetti nella giornata di lunedì, i riflettori sono puntati su Carlos Alcaraz che nella sessione diurna, non prima delle 19.30, affronterà il francese Rinderknech, n. 82 al mondo. Nella sessione serale, invece, spazio a Novak Djokovic contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Nel femminile la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka sfida la spagnola Bucsa.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • dalle 22.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 0.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Simulcast Sky Sport Tennis

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 16.30 - Sky Tennis Show
  • ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
  • ore 17.30 - Pegula (Usa) vs Li (Usa)
  • non prima delle 19.30 - Rinderknech (Fra) vs Alcaraz (Esp)
  • ore 0.30 - Sky Tennis Show
  • ore 1 - Djokovic (Srb) vs Struff (Ger)
  • a seguire - Rybakina (Kaz) vs Vondrousova (Cze)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 17 - Mannarino (Fra) vs Lehecka (Cze)
  • non prima delle 19 - Krejcikova (Cze) vs Townsend (Usa)
  • non prima delle 21 - Machac (Cze) vs Fritz (Usa)
  • a seguire - Sabalenka vs Bucsa (Esp)

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 17 - Diretta Tennis

Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW

Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Tennis: Altre Notizie

Iniziano gli ottavi: il programma di oggi su Sky

us open

A Flushing Meadows iniziano gli ottavi di finale. Senza azzurri in campo, i riflettori sono...

Zverev eliminato: Auger-Aliassime vince in 4 set

us open

ANew York esce di scena il n. 3 al mondo, battuto in quattro set da Felix Auger-Aliassime. Il...

Sinner agli ottavi: Shapovalov battuto in 4 set

us open

Jannik Sinner approda agli ottavi degli US Open battendo in rimonta Denis Shapovalov 5-7, 6-4,...

Cobolli si ritira al 3° set, Musetti agli ottavi

us open

Lorenzo Musetti si aggiudica il derby azzurro sul Louis Armstrong contro l'amico Cobolli...

Sinner e Musetti-Cobolli: il programma di oggi

us open

Sabato di grande tennis azzurro a Flushing Meadows. Torna in campo Jannik Sinner, opposto al...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS