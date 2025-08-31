Iniziano gli ottavi: il programma di oggi su Sky

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
A Flushing Meadows iniziano gli ottavi di finale. Senza azzurri in campo, i riflettori sono puntati su Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, opposti al francese Rinderknech e il tedesco Struff. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Inizia la seconda settimana degli US Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In attesa di rivedere in campo Sinner e Musetti nella giornata di lunedì, i riflettori sono puntati su Carlos Alcaraz che nella sessione diurna, non prima delle 19.30, affronterà il francese Rinderknech, n. 82 al mondo. Nella sessione serale, invece, spazio a Novak Djokovic contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Nel femminile la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka sfida la spagnola Bucsa.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- dalle 22.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Simulcast Sky Sport Tennis
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16.30 - Sky Tennis Show
- ore 17 - Simulcast Sky Sport Mix
- ore 17.30 - Pegula (Usa) vs Li (Usa)
- non prima delle 19.30 - Rinderknech (Fra) vs Alcaraz (Esp)
- ore 0.30 - Sky Tennis Show
- ore 1 - Djokovic (Srb) vs Struff (Ger)
- a seguire - Rybakina (Kaz) vs Vondrousova (Cze)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17 - Mannarino (Fra) vs Lehecka (Cze)
- non prima delle 19 - Krejcikova (Cze) vs Townsend (Usa)
- non prima delle 21 - Machac (Cze) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Sabalenka vs Bucsa (Esp)
SKY SPORT MIX (211)
- ore 17 - Diretta Tennis
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.