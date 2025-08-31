Sinner, almeno 20 vittorie in tutti gli Slam: è il 4° più giovane a riuscirci
Grazie al successo su Shapovalov, Sinner ha centrato la 20esima vittoria in carriera agli US Open ed è diventato il quarto giocatore più giovane di sempre a vincere almeno 20 partite in tutti e quattro gli Slam. Davanti a lui solo Nadal, Djokovic e Becker. E tra i giocatori in attività solo altri cinque ci sono riusciti
- Jannik Sinner ha centrato un importante traguardo grazie alla vittoria su Denis Shapovalov nel 3° turno degli US Open. L'azzurro, infatti, ha vinto almeno 20 partite in ogni torneo del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open);
- Un traguardo raggiunto a 24 anni e 14 giorni: si tratta del quarto più giovane di sempre
- Australian Open: 22 partite vinte
- Roland Garros: 22 partite vinte
- Wimbledon: 20 partite vinte
- US Open: 20 partite vinte
- Rafael Nadal: 23 anni e 3 mesi
- Boris Becker: 23 anni e 5 mesi
- Novak Djokovic: 23 anni e 7 mesi
- Jannik Sinner: 24 anni e 1 mese
- Roger Federer: 24 anni e 10 mesi
- Mats Wilander: 24 anni e 10 mesi
- Novak Djokovic: 102 (Wimbledon), 101 (Roland Garros), 99 (Aus. Open), 93 (US Open)
- Stan Wawrinka: 46 (US Open), 46 (Roland Garros), 43 (Aus. Open), 23 (Wimbledon)
- Marin Cilic: 41 (US Open), 35 (Aus. Open), 34 (Wimbledon), 31 (Roland Garros)
- Gael Monfils: 40 (Roland Garros), 37 (Aus. Open), 33 (US Open), 20 (Wimbledon)
- Kei Nishikori: 28 (Aus. Open), 27 (US Open), 27 (Roland Garros), 22 (Wimbledon)
- Grigor Dimitrov: 33 (Aus. Open), 25 (Wimbledon), 21 (US Open), 21 (Roland Garros)