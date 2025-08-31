Sinner, almeno 20 vittorie in tutti gli Slam: è il 4° più giovane a riuscirci

Grazie al successo su Shapovalov, Sinner ha centrato la 20esima vittoria in carriera agli US Open ed è diventato il quarto giocatore più giovane di sempre a vincere almeno 20 partite in tutti e quattro gli Slam. Davanti a lui solo Nadal, Djokovic e Becker. E tra i giocatori in attività solo altri cinque ci sono riusciti

SINNER-SHAPOVALOV, GLI HIGHLIGHTS