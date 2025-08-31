Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sinner, almeno 20 vittorie in tutti gli Slam: è il 4° più giovane a riuscirci

la classifica fotogallery
4 foto

Grazie al successo su Shapovalov, Sinner ha centrato la 20esima vittoria in carriera agli US Open ed è diventato il quarto giocatore più giovane di sempre a vincere almeno 20 partite in tutti e quattro gli Slam. Davanti a lui solo Nadal, Djokovic e Becker. E tra i giocatori in attività solo altri cinque ci sono riusciti

SINNER-SHAPOVALOV, GLI HIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

Sinner 4° più giovane con 20 successi in ogni Slam

la classifica

Grazie al successo su Shapovalov, Sinner ha centrato la 20esima vittoria in carriera agli US Open...

4 foto

Agli ottavi sarà Sinner-Bublik: il tabellone

us open

Dopo la vittoria su Denis Shapovalov, Sinner tornerà in campo lunedì per l'ottavo di finale...

7 foto

Il bilancio di Alcaraz con i tennisti italiani

i precedenti

Grazie alla vittoria su Luciano Darderi al 3° turno degli US Open, Carlos Alcaraz ha centrato il...

40 foto

Sinner fa 84 vittorie Slam: la classifica

classifica

Grazie alla vittoria al terzo turno agli US Open contro Denis Shapovalov, Jannik Sinner raggiunge...

12 foto

A New York in rosso mattone: tutti i kit di Sinner

Tennis

Sinner, per il suo esordio agli US Open 2025 contro il ceco Kopriva, ha indossato un nuovo look:...

50 foto
Mandatory Credit: Photo by Javier Garcia/Shutterstock (15451865ay) Jannik Sinner in first round action 2025 US Open, Day Three, USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York, USA - 26 Aug 2025

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...