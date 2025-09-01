Sinner e Musetti in campo: il programma su Sky

US Open, il programma di oggi: partite e orarius open
Lunedì azzurro da non perdere a Flushing Meadows: agli ottavi di finale Sinner sfida Bublik per la terza volta nel 2025, mentre Musetti se la vede contro lo spagnolo Munar (numero 44 al mondo). Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Altra giornata di grande tennis allo US Open da seguire come sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Flushing Meadows si chiudono gli ottavi di finale con ben due italiani protagonisti: il primo è Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo, dopo la vittoria contro Shapovalov in quattro set sabato, affronterà la testa di serie numero 23 Sasha Bublik, con l'ultima sfida tra i due (giocata a giugno ad Halle) che è stata vinta dal kazako in tre set. In campo anche Lorenzo Musetti. Il carrarino, agli ottavi di finale dello US Open per la prima volta in carriera, sfiderà lo spagnolo Jaume Munar, numero 44 al mondo.
Approfondimento
Bublik, chi è l'avversario di Sinner
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 17: diretta Tennis
- ore 17.30: AUGER-ALIASSIME (Can) - RUBLEV
- a seguire: OSAKA (Jpn) - GAUFF (Usa)
- a seguire: MUSETTI (Ita) - MUNAR (Spa)
- non prima dell'1: SINNER (Ita) - BUBLIK (Kaz)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 17: diretta Tennis
- ore 17.30: AUGER-ALIASSIME (Can) - RUBLEV
- a seguire: OSAKA (Jpn) - GAUFF (Usa)
- non prima dell'1: SINNER (Ita) - BUBLIK (Kaz)
SKY SPORT ARENA (204)
- ore 17: RIEDI (Svi) - DE MINAUR (Aus)
- non prima delle 19: ALEXANDROVA - SWIATEK (Pol)
- non prima delle 21: MUSETTI (Ita) - MUNAR (Spa)
- a seguire: ALEXANDROVA/ZHANG-FERNANDEZ/V.WILLIAMS
- a seguire: ANISIMOVA (Usa) - HADDAD MAIA (Bra)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 17: WILLIAMS/WINEGAR-KRAWIETZ/PUETZ
- a seguire KOSTYUK (Ukr) - MUCHOVA (Cze)
- a seguire: CASH/TRACY-BOLELLI/VAVASSORI
- a seguire: STOLLAR/WU - ERRANI/PAOLINI
SKY SPORT MIX (211)
- dalle 17: DIRETTA TENNIS
I match degli italiani
- [10] MUSETTI (Ita) vs Munar (Spa) - 3° match dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium
- [1] SINNER (Ita) vs [23] Bublik (Kaz) - alla 1 sull'Arthur Ashe Stadium
Come seguire lo US Open su Sky Sport e NOW
Spettacolo garantito per tutti gli appassionati del grande tennis, che avranno a disposizione fino a 7 canali per vivere ogni giorno le emozioni dello US Open, ultimo Slam di questa stagione. Il canale principale Sky Sport Tennis ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Inoltre Sky Sport Mix, fino a lunedì 1 settembre ospiterà Diretta Tennis, un unico programma in cui lasciarsi portare da un campo all’altro per seguire live tutti i momenti più importanti dei match in corso.
Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.