Giornata storica per il tennis italiano: per la prima volta due azzurri si affrontano in un quarto di finale di uno Slam. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si giocano stanotte un posto in semifinale agli US Open. Sul nostro liveblog tutto l'avvicinamento e le news in diretta dai nostri inviati a New York in vista del derby in programma come 2° match dall'1 di notte (verso le 2.30), in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Eterno Djokovic: statistiche da alieno per Nole!
Nole, 38 anni suonati, si tratta della 53^ semifinale Slam (su 80 apparizioni!), la 14^ a New York e la quarta in questa stagione: mai nessuno vi era riuscito alla sua età. Nel video tutte le sue incredibili statistiche!
Furlan: "Due stili differenti, sarà un grande derby"
Renzo Furlan a poche ore dallo storico derby a New York tra Sinner e Musetti: "Sarà un bel derby, la cosa che mi affascina di più è la differenza tra i due stili, sia dal punto di vista fisico che da quello tattico. Mi aspetto un Musetti estroso e fantasioso e un Sinner che colpisce sempre la palla al massimo e che porti un ritmo altissimo".
Il programma di oggi su Sky
A Flushing Meadows si decidono gli ultimi due semifinalisti e già c'è una certezza: l'Italia ci sarà. Occhi puntati infatti sul derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si giocano un pass tra i migliori 4 dello Slam newyorkese. Il n°1 cerca la seconda finale consecutiva dopo quella vinta lo scorso anno contro Fritz, il carrarino (10^ testa di serie) è a caccia di una semifinale Slam sul cemento che finora non è ancora arrivata. Chi vince affronterà uno tra Alex De Minaur (8 del seeding) e il canadese Felix Auger-Aliassime. In campo anche il torneo femminile, con occhi puntati su Swiatek e Osaka. Nel doppio donne impegnate Errani/Paolini, a caccia della loro prima finale a New York.
Il quadro dei quarti di finale agli US Open
Musetti, voglia di rivincita: il commento di Federico Ferrero
Djokovic: "Finale Sinner-Alcaraz, proverò a rovinare piani"
Novak Djokovic è in semifinale agli US Open, dove affronterà Carlos Alcaraz: "Non c'è molto da dire su Carlos e Sinner, sono i due migliori giocatori del mondo al momento. Tutti si aspettano una finale tra loro due e per me è semplice, cercherò di rovinare i loro piani...".
In campo ora Felix Auger-Aliassime (25 del seeding) contro Alex De Minaur (8): chi vince affronterà in semifinale uno tra Sinner e Musetti
Il programma degli allenamenti: tutto su Sky Sport24
- H 23.00 - 24.00 Warm up Sinner
- H 23.30-24.00 Warm up Musetti
Volandri: "Avrei voluto vedere questo derby più avanti"
Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Davis, dice la sua in vista del derby azzurro a New York tra Sinner e Musetti: "E' sempre speciale assistere a una gara simile tra due italiani. Visto il momento di forma, è un peccato che arrivi così presto, poteva esserci anche più avanti. Ma stiamo vivendo un momento magico e non è scontato. Musetti ha fatto un salto mentale, resta sempre nella partita, Jannik vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi, sarà una partita bellissima. Che bello averli insieme in Nazionale... ".
