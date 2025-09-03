Sinner-Musetti e non solo: il programma di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
US Open, il programma di oggi: partite e orari

us open

Si completa il quadro dei quarti di finale a Flushing Meadows, con tutti gli occhi puntati sul derby azzurro in notturna (2° match dalla 1) tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. In campo anche Auger-Aliassime contro De Minaur, tra le donne attesa per Swiatek e Osaka e per il doppio Errani/Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

A Flushing Meadows si decidono gli ultimi due semifinalisti e già c'è una certezza: l'Italia ci sarà. Occhi puntati infatti sul derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si giocano un pass tra i migliori 4 dello Slam newyorkese. Il n°1 cerca la seconda finale consecutiva dopo quella vinta lo scorso anno contro Fritz, il carrarino (10^ testa di serie) è a caccia di una semifinale Slam sul cemento che finora non è ancora arrivata. Chi vince affronterà uno tra Alex De Minaur  (8 del seeding) e il canadese Felix Auger-Aliassime. In campo anche il torneo femminile, con occhi puntati su Swiatek e Osaka. Nel doppio donne impegnate Errani/Paolini, a caccia della loro prima finale a New York. 

Musetti, allenamento alla vigilia del derby con Sinner

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) e SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 17: SKY TENNIS SHOW
  • ore 17.30: AUGER-AL. (Can) - DE MINAUR (Aus)
  • non prima delle 19: ANISIMOVA (Usa) - SWIATEK (Pol)
  • ore 00.30: SKY TENNIS SHOW
  • ore 1: MUCHOVA (Cze) - OSAKA (Jpn)
  • a seguire: SINNER (Ita) - MUSETTI (Ita)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 17: DJOKOVIC-FRITZ differita integrale
  • a seguire: MUHAMMAD/SCHUURS-ERRANI/PAOLINI differita integrale
  • non prima delle 22: SINIAKOVA/TOWNSEND-KUDERMETOVA/MERTENS
  • a seguire: DABROWSKI/ROUTLIFFE-ERRANI/PAOLINI

US Open, quarti finale: Sinner-Musetti. Il 'derby' su Sky

Tutte le partite con Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

