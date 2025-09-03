Sinner-Musetti e non solo: il programma di oggi

Si completa il quadro dei quarti di finale a Flushing Meadows, con tutti gli occhi puntati sul derby azzurro in notturna (2° match dalla 1) tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. In campo anche Auger-Aliassime contro De Minaur, tra le donne attesa per Swiatek e Osaka e per il doppio Errani/Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A Flushing Meadows si decidono gli ultimi due semifinalisti e già c'è una certezza: l'Italia ci sarà. Occhi puntati infatti sul derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che si giocano un pass tra i migliori 4 dello Slam newyorkese. Il n°1 cerca la seconda finale consecutiva dopo quella vinta lo scorso anno contro Fritz, il carrarino (10^ testa di serie) è a caccia di una semifinale Slam sul cemento che finora non è ancora arrivata. Chi vince affronterà uno tra Alex De Minaur (8 del seeding) e il canadese Felix Auger-Aliassime . In campo anche il torneo femminile, con occhi puntati su Swiatek e Osaka . Nel doppio donne impegnate Errani/Paolini , a caccia della loro prima finale a New York.

