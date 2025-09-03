Si va esaurendo il countdown verso il derby dei quarti di finale tra Sinner e Musetti. "L'emozione c'è, ma Lorenzo è molto tranquillo - ha dichiarato il coach del carrarino, Tartarini, all'Adnkronos -. Contro Jannik dovrà essere più aggressivo. Se ripenso alla sfida del 2019 vengono in mente tanti ricordi, c'era tanta curiosità attorno a loro due". Il match sarà in diretta nella notte tra mercoledì e giovedì, come secondo incontro dall'1, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Cresce l'attesa per il derby in programma nei quarti di finale degli Us Open tra Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, il primo di sempre tra due azzurri ai quarti di uno Slam. A parlarne a poche ore dal match all'Adnkronos è stato il coach del carrarino, Simone Tartarini: "L’emozione c’è e sarebbe strano il contrario - ha spiegato -. Lorenzo è contento di affrontare Jannik in questa cornice, non è banale sfidare il numero uno nei quarti di uno Slam. Ma è molto tranquillo, ci siamo goduti il giorno dopo la vittoria e affronteremo le prossime ore con calma, vivendo in pieno la nostra routine e ogni momento fino al match. La sfida contro Munar ha dato buone indicazioni, l’ho visto molto sicuro dei suoi colpi e soprattutto concentrato su ogni palla. Contro Jannik dovrà cercare di giocare un po’ più sulle righe, colpire di più la palla, essere aggressivo con il colpo di partenza. Ci lavoriamo sempre, sono indicazioni generali. I favori del pronostico sono per Jannik, lo dice il ranking. Da italiani, noi dovremo solo goderci la partita". E sul primo scontro diretto tra i due nel 2019, nelle pre-qualificazioni degli Internazionali di Roma, ha aggiunto: "A riguardare la foto tornano in mente tanti ricordi, sembra una vita fa - ha detto -. C'era tanta gente al 'Pietrangeli' a curiosare per questi due ragazzini di cui si diceva un gran bene".