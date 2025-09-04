Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Alcaraz-Djokovic agli US Open, dove vedere in tv e streaming

us open

Le semifinali agli US Open si aprono con una super sfida: il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic. Il match, in programma venerdì 5 settembre alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

TUTTI I RISULTATI

Semifinale imperdibile agli US Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo è reduce dal successo in tre set nei quarti di finale contro Lehecka (6-4, 6-2, 6-4) e si appresta a giocare la 9^ semifinale Slam della carriera (la 3^ a New York) senza aver perso un set da inizio torneo. Contro il numero 2 al mondo ci sarà Novak Djokovic, che ai quarti ha eliminato il padrone di casa Taylor Fritz in quattro set (6-3, 7-5, 3-6, 6-4). Djokovic è alla sua 53^ semifinale Slam (la 14^ a New York e la quarta in questa stagione). Il match, in programma venerdì 5 settembre alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

I precedenti

  • 2022 - Masters 1000 Madrid (SF): Alcaraz b. Djokovic 6-7, 7-5, 7-5, 7-6)
  • 2023 - Roland Garros (SF): Djokovic b. Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 
  • 2023 - Wimbledon (F): Alcaraz b. Djokovic 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4
  • 2023 - Masters 1000 Cincinnati (F): Djokovic b. Alcaraz 5-7, 7-6, 7-6
  • 2023 - Atp Finals (SF): Djokovic b. Alcaraz 6-3, 6-2
  • 2024 - Wimbledon (F): Alcaraz b. Djokovic 6-2, 6-2, 7-6
  • 2024 - Olimpiadi (F): Djokovic b. Alcaraz 7-6, 7-6
  • 2025 - Australian Open (QF): Djokovic b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 6-4

Sono ben 8 i precedenti tra Djokovic e Alcaraz, con il serbo avanti 5-3 grazie agli ultimi due successi. Il primo arrivato arrivato in finale ai Giochi olimpici lo scorso anno, l'altro nel corso di questa stagione ai quarti di finale dell'Australian Open. 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz-Djokovic LIVE venerdì alle 21 su Sky Sport

us open

Le semifinali agli US Open si aprono con una super sfida: il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz...

Sinner-Auger Aliassime LIVE venerdì notte all'1

us open

Jannik Sinner torna in campo per la semifinale degli US Open. Il numero 1 al mondo affronterà il...

Sinner, risate e scarpe volanti prima del derby

video

Nel video il fuoriprogramma a pochi minuti dal quarto di finale fra Sinner e  Musetti. Il...

Gli orari delle repliche di Sinner-Musetti su Sky

us open

Non hai visto o vuoi rivedere il match integrale del derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti...

Semifinali femminili a NY: il programma su Sky

us open

Giornata dedicata alle semifinali del singolare femminile a Flushing Meadows: in campo la numero...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS