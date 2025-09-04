Alcaraz-Djokovic LIVE venerdì alle 21 su Sky Sport

Semifinale imperdibile agli US Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo è reduce dal successo in tre set nei quarti di finale contro Lehecka (6-4, 6-2, 6-4) e si appresta a giocare la 9^ semifinale Slam della carriera (la 3^ a New York) senza aver perso un set da inizio torneo. Contro il numero 2 al mondo ci sarà Novak Djokovic, che ai quarti ha eliminato il padrone di casa Taylor Fritz in quattro set (6-3, 7-5, 3-6, 6-4). Djokovic è alla sua 53^ semifinale Slam (la 14^ a New York e la quarta in questa stagione). Il match, in programma venerdì 5 settembre alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.