Alcaraz-Djokovic LIVE venerdì alle 21 su Sky Sport

Alcaraz-Djokovic agli US Open, dove vedere in tv e streamingus open
Le semifinali agli US Open si aprono con una super sfida: il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz affronta Novak Djokovic. Il match, in programma venerdì 5 settembre alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Semifinale imperdibile agli US Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Lo spagnolo è reduce dal successo in tre set nei quarti di finale contro Lehecka (6-4, 6-2, 6-4) e si appresta a giocare la 9^ semifinale Slam della carriera (la 3^ a New York) senza aver perso un set da inizio torneo. Contro il numero 2 al mondo ci sarà Novak Djokovic, che ai quarti ha eliminato il padrone di casa Taylor Fritz in quattro set (6-3, 7-5, 3-6, 6-4). Djokovic è alla sua 53^ semifinale Slam (la 14^ a New York e la quarta in questa stagione). Il match, in programma venerdì 5 settembre alle ore 21, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
I precedenti
- 2022 - Masters 1000 Madrid (SF): Alcaraz b. Djokovic 6-7, 7-5, 7-5, 7-6)
- 2023 - Roland Garros (SF): Djokovic b. Alcaraz 6-3, 5-7, 6-1, 6-1
- 2023 - Wimbledon (F): Alcaraz b. Djokovic 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4
- 2023 - Masters 1000 Cincinnati (F): Djokovic b. Alcaraz 5-7, 7-6, 7-6
- 2023 - Atp Finals (SF): Djokovic b. Alcaraz 6-3, 6-2
- 2024 - Wimbledon (F): Alcaraz b. Djokovic 6-2, 6-2, 7-6
- 2024 - Olimpiadi (F): Djokovic b. Alcaraz 7-6, 7-6
- 2025 - Australian Open (QF): Djokovic b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 6-4
Sono ben 8 i precedenti tra Djokovic e Alcaraz, con il serbo avanti 5-3 grazie agli ultimi due successi. Il primo arrivato arrivato in finale ai Giochi olimpici lo scorso anno, l'altro nel corso di questa stagione ai quarti di finale dell'Australian Open.