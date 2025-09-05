Sinner-Auger Aliassime LIVE all'1 su Sky Sport Uno

Sinner-Auger Aliassime agli Us Open, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo per la semifinale dello US Open. Il numero 1 al mondo sfida il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie numero 25). Il match, in programma all'1, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sinner l'anno scorso ha sconfitto il numero 1 americano Fritz in finale in tre set, aggiudicandosi il secondo dei suoi 4 titoli del Grande Slam. Jannik perse solo due set sulla strada verso il titolo (uno contro McDonald al primo turno e l'altro contro Medvedev ai quarti).
Il numero 1 del mondo e campione in carica Jannik Sinner è in una striscia di 26 vittorie consecutive su cemento a livello di Grande Slam e punta a raggiungere la sua 300^ vittoria in carriera e a diventare il più giovane tennista dell'era Open a raggiungere tutte e 4 le finali Slam in una stagione.
Sinner ritrova Auger-Aliassime, con cui è sotto nei precedenti
Sono 2 le vittorie del canadese contro solo una di Jannik Sinner (arrivata però lo scorso 14 agosto al Masters 1000 di Cincinnati). Sono 8 al momento, compreso Auger-Aliassime, i tennisti in attività che hanno più vittorie che sconfitte contro il numero 1 al mondo.
Con la vittoria contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale dello US Open Jannik Sinner diventa l'ottavo tennista (e il secondo più giovane di sempre) a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione nell'Era Open.
Sinner come Pietrangeli: 86 vittorie Slam
Grazie alla vittoria ai quarti di finale degli US Open contro Lorenzo Musetti, Jannik Sinner centra l'86esimo successo in carriera negli Slam e diventa l'italiano all-time con più vittorie nei major, ex aequo con Nicola Pietrangeli.
Sinner: "Grande prova, è bellissimo essere italiani"
Le parole di Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti: "Le cose si potevano complicare nel terzo set. Lorenzo è un giocatore con grandissime qualità, da top 10 fisso, ma sono contento di come ho gestito il match. Credo che tutta l'Italia possa essere contenta di avere giocatori del genere. Queste partite le sentiamo in modo diverso. Un conto è giocare un derby al 2° turno, un altro è farlo nei quarti di finale di uno Slam. Sappiamo quanta gente a casa ci supporta e ci dà tanta energia positiva. Vi ringraziamo per questo". Jannik ha poi aggiunto nell'intervista post partita: "Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani".
Il dritto di Sinner ha il turbo, Musetti allarga le braccia
Nel video uno dei colpi più belli della sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel corso del settimo game del terzo set, al termine di un lungo scambio in cui Musetti ha sempre risposto colpo su colpo, Sinner ha conquistato il punto con una straordinaria accelerazione di dritto che ha lasciato immobile il carrarino, che non ha potuto far altro che allargare le braccia.
Alcaraz in finale: battuto Djokovic
È Carlos Alcaraz il primo finalista degli US Open 2025. L'iberico ha battuto in tre set Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2 in 2 ore e 25 minuti di gioco. Settima finale Slam in carriera per il murciano che arriva così all'ultimo atto del torneo senza aver perso set. Adesso Alcaraz attende Sinner o Auger-Aliassime, in campo all'1 sull'Arthur Ashe Stadium
Gli highlights di Sinner-Musetti
Jannik Sinner torna in semifinale agli US Open battendo Lorenzo Musetti 6-1, 6-4, 6-2 in due ore di gioco. Con questo successo è diventato il secondo più giovane di sempre a raggiungere tutte le semifinali Slam in una stagione, dopo Nadal. Nel video gli highlights della sfida.
Jannik Sinner è reduce dalla vittoria contro Lorenzo Musetti ai quarti di finale. Il numero 1 al mondo ha vinto il derby azzurro in tre set: 6-1, 6-4, 6-2.
A Flushing Meadows torna in campo Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo in semifinale affronta il canadese Felix Auger-Aliassime.