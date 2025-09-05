Sinner-Auger Aliassime LIVE all'1 su Sky Sport Uno

Le parole di Jannik Sinner a Sky Sport dopo la vittoria nei quarti di finale contro Lorenzo Musetti: "Le cose si potevano complicare nel terzo set. Lorenzo è un giocatore con grandissime qualità, da top 10 fisso, ma sono contento di come ho gestito il match. Credo che tutta l'Italia possa essere contenta di avere giocatori del genere. Queste partite le sentiamo in modo diverso. Un conto è giocare un derby al 2° turno, un altro è farlo nei quarti di finale di uno Slam. Sappiamo quanta gente a casa ci supporta e ci dà tanta energia positiva. Vi ringraziamo per questo". Jannik ha poi aggiunto nell'intervista post partita: "Abbiamo un grande sostegno, è bellissimo essere italiani".