Gli orari delle repliche di Sinner-Musetti su Sky

Sinner-Musetti agli US Open, gli orari delle repliche su Sky Sportus open
Non hai visto o vuoi rivedere il match integrale del derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli US Open? Nessun problema, Sky resta in campo per permetterti di seguire tutto attraverso la programmazione delle replice. Di seguito i passaggi su Sky Sport e in streaming su NOW
Sinner-Musetti, gli orari delle repliche su Sky Sport e NOW
GIOVEDI' 4 SETTEMBRE
- ore 8.45 su Sky Sport Tennis
- ore 9.15 su Sky Sport Uno
- ore 12.30 su Sky Sport Tennis
- ore 18.00 su Sky Sport Tennis
(disponibile anche on demand)