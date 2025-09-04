Gli orari delle repliche di Sinner-Musetti su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Musetti agli US Open, gli orari delle repliche su Sky Sport

us open

Non hai visto o vuoi rivedere il match integrale del derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli US Open? Nessun problema, Sky resta in campo per permetterti di seguire tutto attraverso la programmazione delle replice. Di seguito i passaggi su Sky Sport e in streaming su NOW

GIOVEDI' 4 SETTEMBRE

  • ore 8.45 su Sky Sport Tennis
  • ore 9.15 su Sky Sport Uno
  • ore 12.30 su Sky Sport Tennis
  • ore 18.00 su Sky Sport Tennis

(disponibile anche on demand)

