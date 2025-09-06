Sinner-Alcaraz, la finale domenica alle 20 su Sky

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Alcaraz agli US Open, dove vedere in tv e streaming

us open

Terza finale Slam di fila tra Sinner e Alcaraz, avversari per il titolo anche agli US Open. A New York non c'è in palio solo il titolo major, ma anche il n. 1 al mondo. La finale domenica alle 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Roland Garros, Wimbledon e adesso US Open. Per la terza finale Slam consecutiva sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. L'azzurro per il bis, il murciano per il secondo titolo in carriera a New York. L'appuntamento è per domenica alle 20 sull'Arthur Ashe Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Slam e n. 1 Atp: Sinner-Alcaraz vale doppio

La finale di Flushing Meadows avrà un valore doppio per Sinner e Alcaraz. Oltre al titolo, infatti, chi vince sarà anche n. 1 al mondo da lunedì. Jannik vuole proseguire il regno di 65 settimane, iniziato a giugno 2024, mentre Carlos può ritrovare quel "trono" che non occupa da agosto 2023. È stato un torneo con percorsi diversi per l'azzurro e lo spagnolo. Sinner arriva dopo la "battaglia" di 3 ore e 19 minuti contro Felix Auger-Aliassime, risolta al quarto set dopo aver accusato qualche problema fisico nel corso del match. Alcaraz, invece, si presenta alla finale senza aver perso set nelle sei partite disputate. 

Sinner-Alcaraz, tutti i precedenti

  • Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
  • Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
  • Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
  • US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
  • Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
  • Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
  • Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
  • Indian Wells 2024  (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
  • Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
  • Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
  • Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
  • Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
  • Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
  • Cincinnati 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 5-0 ret.

