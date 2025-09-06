Sinner-Alcaraz, la finale domenica alle 20 su Sky

Roland Garros, Wimbledon e adesso US Open . Per la terza finale Slam consecutiva sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz . L'azzurro per il bis, il murciano per il secondo titolo in carriera a New York. L'appuntamento è per domenica alle 20 sull'Arthur Ashe Stadium, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

Slam e n. 1 Atp: Sinner-Alcaraz vale doppio

La finale di Flushing Meadows avrà un valore doppio per Sinner e Alcaraz. Oltre al titolo, infatti, chi vince sarà anche n. 1 al mondo da lunedì. Jannik vuole proseguire il regno di 65 settimane, iniziato a giugno 2024, mentre Carlos può ritrovare quel "trono" che non occupa da agosto 2023. È stato un torneo con percorsi diversi per l'azzurro e lo spagnolo. Sinner arriva dopo la "battaglia" di 3 ore e 19 minuti contro Felix Auger-Aliassime, risolta al quarto set dopo aver accusato qualche problema fisico nel corso del match. Alcaraz, invece, si presenta alla finale senza aver perso set nelle sei partite disputate.