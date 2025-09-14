Esplora tutte le offerte Sky
Coppa Davis, l'Italia e le squadre qualificate alle Finals di Bologna

coppa davis fotogallery
9 foto

È quasi competo il quadro della Final 8 della Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in carica a Bologna il prossimo 18-23 novembre. L'ultima a staccare il pass è stata la Repubblica Ceca che ha vinto in rimonta sul team Usa. Ora all'appello mancano solo due nazionali

FLAVIA A NY 10 ANNI DOPO: IL TRAILER DELLO SPECIALE SKY

Usa ko, Repubblica Ceca qualificata alle Finals

coppa davis

È quasi competo il quadro della Final 8 della Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in...

9 foto

Draper out fino al 2026: Musetti sogna le Finals

verso torino

Jack Draper ha annunciato che non rientrerà in campo sino al 2026 a causa dell'infortunio al...

19 foto

L'Asia e poi Vienna: i prossimi impegni di Sinner

Tennis

Dopo la finale degli US Open persa contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner tornerà in campo a fine...

15 foto

Sinner e Alcaraz, il calendario a confronto

Tennis

Programmazione in parte differente per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il finale di stagione....

8 foto

Premi vinti in carriera: Sinner sale a 48,7 mln $

classifica

Jannik Sinner è sempre più vicino al muro dei 50 milioni di dollari di prize money in carriera....

30 foto

    Al via i quarti a Toronto e Montreal: il programma

    guida tv

    Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Toronto: in campo la prima testa di serie, Sascha...

    Cobolli per i quarti: il programma di oggi su Sky

    Tennis

    L'azzurro affronterà l'americano e testa di serie numero 4 Ben Shelton per un posto nei quarti di...

    Errani/Paolini e non solo: il programma di oggi

    canada open

    Tra Toronto e Montreal iniziano gli ottavi di finale del Canada Open. Apre il derby...