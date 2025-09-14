È quasi competo il quadro della Final 8 della Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in carica a Bologna il prossimo 18-23 novembre. L'ultima a staccare il pass è stata la Repubblica Ceca che ha vinto in rimonta sul team Usa. Ora all'appello mancano solo due nazionali

