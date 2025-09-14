Coppa Davis, l'Italia e le squadre qualificate alle Finals di Bologna
È quasi competo il quadro della Final 8 della Coppa Davis che l'Italia difenderà da campione in carica a Bologna il prossimo 18-23 novembre. L'ultima a staccare il pass è stata la Repubblica Ceca che ha vinto in rimonta sul team Usa. Ora all'appello mancano solo due nazionali
- 3-2 agli Stati Uniti in Florida e pass per le finali. Sotto 2-1 dopo la prima giornata, i cechi hanno rimontato dando un'altra delusione ad una squadra che detiene il record di vittorie nella competizione (32) ma non vince dal 2007. Jiri Lehecka, numero 16 del mondo, ha battuto Frances Tiafoe (n.29) e Taylor Fritz (n.5), il quale ha invece avuto la meglio su Mensik mentre nel doppio Krajicek-Ram si erano imposti su Machac-Mensik. E' stato quest'ultimo, nel match decisivo, a regalare la finale battendo Tiafoe per 6-1, 6-4.
- Qualificata alle Finals di diritto in quanto Paese ospitante e detentrice del titolo
- Ai play-off ha battuto gli Usa 3-2
- Ai play-off ha battuto il Giappone 4-0
- Ai play-off ha battuto l'Olanda 3-0
- Ai play-off ha battuto l'Ungheria 3-2
- Ai play-off ha battuto la Croazia 3-1
- Spagna o Danimarca (il tie si chiude oggi, domenica 14 settembre)
- Australia o Belgio (il tie si chiude oggi, domenica 14 settembre)
- 18-23 novembre
- Bologna (Italia)
- Cemento indoor