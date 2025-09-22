Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo

Il circuito arriva a Tokyo per il Japan Open, torneo Atp 500 in programma dal 24 al 30 settembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è, soprattutto, per Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. Lo spagnolo e l'azzurro sono entrambi nella parte alta del tabellone, ma l'incrocio è possibile soltanto in semifinale. Il n. 1 al mondo, reduce dalla Laver Cup, esordirà contro l'argentino Sebastian Baez. Nei quarti la possibile sfida con Frances Tiafoe. Berrettini, invece, debutterà contro lo spagnolo Jaume Munar e al 2° turno potrebbe ritrovare Casper Ruud dopo il ritiro a Roma. Matteo non è l'unico azzurro al via: c'è anche Luciano Darderi. L'italorgentino, inserito nel terzo quarto del tabellone, sfiderà Yoshihito Nishioka (al via grazie a una wild card) e al 2° turno potrebbe trovare Ugo Humbert, n. 6 del seeding.

Leggi anche Laver Cup, Alcaraz non basta: vince il Team Mondo