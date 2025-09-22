Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo

Atp Tokyo, il tabellone: Alcaraz-Baez e Berrettini-Munar al 1° turno, c'è anche Darderiatp tokyo
Svelato il tabellone dell'Atp 500 di Tokyo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 24 al 30 settembre. Guida il seeding Carlos Alcaraz che debutterà contro l'argentino Baez. Al via due italiani: Matteo Berrettini (esordio con lo spagnolo Munar) e Luciano Darderi (sfiderà la wild card giapponese Nishioka)
Il circuito arriva a Tokyo per il Japan Open, torneo Atp 500 in programma dal 24 al 30 settembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'attesa è, soprattutto, per Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini. Lo spagnolo e l'azzurro sono entrambi nella parte alta del tabellone, ma l'incrocio è possibile soltanto in semifinale. Il n. 1 al mondo, reduce dalla Laver Cup, esordirà contro l'argentino Sebastian Baez. Nei quarti la possibile sfida con Frances Tiafoe. Berrettini, invece, debutterà contro lo spagnolo Jaume Munar e al 2° turno potrebbe ritrovare Casper Ruud dopo il ritiro a Roma. Matteo non è l'unico azzurro al via: c'è anche Luciano Darderi. L'italorgentino, inserito nel terzo quarto del tabellone, sfiderà Yoshihito Nishioka (al via grazie a una wild card) e al 2° turno potrebbe trovare Ugo Humbert, n. 6 del seeding.
Atp Tokyo, il 1° turno degli italiani
- BERRETTINI (Ita) vs Munar (Esp)
- DARDERI (Ita) vs [WC] Nishioka (Jpn)
Atp Tokyo, i potenziali quarti di finale
- [1] Alcaraz (Esp) vs [8] Tiafoe (Usa)
- [4] Ruud (Nor) vs [7] Shapovalov (Can)
- [6] Humbert (Fra) vs [3] Rune (Den)
- [5] Machac (Cze) vs [2] Fritz (Usa)