Musetti in finale a Chengdu: battuto Shevchenko

Musetti in finale all'Atp Chengdu: Shevchenko battuto in due set

atp chengdu

Lorenzo Musetti torna in finale all'Atp 250 di Chengdu grazie alla netta vittoria in due set sul kazako Alexander Shevchenko. Martedì alle 13 la finale contro Alejandro Tabilo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Un anno dopo Lorenzo Musetti è di nuovo in finale all'Atp 250 di Chengdu. Testa di serie n. 1 nel torneo cinese, il carrarino ha dominato la semifinale contro il kazako Alexander Shevchenko, battuto con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Un match impeccabile di Musetti, dominante sin dal primo quindici: qualità nei colpi e grande resa al servizio (92% di punti vinti con la prima). L'equilibrio è durato soltanto cinque game, poi al sesto gioco è arrivato il break in favore di Musetti che da quel momento ha preso il largo senza difficoltà. Shevchenko non è mai riuscito a rientrare in partita e già all'inizio set si è consegnato, riuscendo a vincere solo un turno di battuta.

Martedì la finale con Tabilo

Musetti giocherà la settima finale in carriera nel circuito maggiore, la seconda dell'anno dopo il Masters 1000 di Monte-Carlo. L'avversario per il titolo sarà il cileno Alejandro Tabilo: entrato in tabellone dalle qualificazioni, il n. 112 al mondo ha sconfitto in semifinale lo statunitense Nakashima. Tra Lorenzo e Tabilo non ci sono precedenti nel circuito maggiore: un solo confronto a livello Challenger, vinto nel 2021 da Musetti sulla terra di Antalya. Appuntamento martedì alle ore 13, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Atp Pechino, martedì il sorteggio: Sinner n. 1

"Sono qui per vincere il torneo"

"È stato il miglior match della settimana - ha detto Musetti dopo la semifinale - Ho giocato rilassato, entrava ogni colpo che provavo. Non era facile contro un tennista che tira forte sul cemento. Mi è piaciuta la mia attitudine mentale, sono contento di come ho approcciato questo torneo. Penserò subito alla finale. Sono venuto qui con un obiettivo: vincere il torneo. Lo scorso anno ci sono andato vicino. Con Tabilo sarà un match insidioso, cercherò di prepararla al meglio". 

