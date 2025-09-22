Musetti-Tabilo, finale martedì alle 13 su Sky

Lorenzo Musetti a caccia del titolo a Chengdu . In finale nel torneo Atp 250 cinese per il secondo anno consecutivo, il carrarino affronterà il cileno Alejandro Tabilo , n. 112 della classifica mondiale. La finale è in programma martedì alle 13 (orario italiano) , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Musetti per il primo titolo dal 2022

Musetti si presenta alla finale con i favori del pronostico dopo tre ottime prestazioni. Un torneo in crescendo per l'azzurro che ha dominato la semifinale contro il kazako Shevchenko, chiusa in poco più di un'ora. Musetti giocherà la settima finale Atp in carriera (la seconda dell'anno dopo Monte-Carlo) e insegue il primo titolo nel circuito maggiore da ottobre 2022, quando vinse il torneo di Napoli. Lorenzo cercherà il terzo titolo Atp in carriera come Alejandro Tabilo, protagonista di una settimana impeccabile, iniziata nelle qualificazioni. Cinque vittorie di fila per il cileno, finalista a Roma nel 2024 ed ex n. 19 al mondo, che ha eliminato - tra gli altri - anche Luciano Darderi. Tra Musetti e Tabilo c'è un solo precedente a livello Challenger, sulla terra rossa di Antalya nel 2021: vinse Lorenzo con un netto 6-2, 6-0 in 53 minuti.