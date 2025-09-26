Sinner-Atmane sabato alle 9 LIVE su Sky Sport

Sinner-Atmane, il precedente e la "carta Pokémon"

2025 - Cincinnati (SF): Sinner b. Atmane 7-6, 6-2

I due si sono incrociati appena un mese fa, il 16 agosto. E fu un incontro speciale. L'azzurro, che compiva 24 anni, aveva ricevuto prima di entrare in campo dal suo avversario in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati una carta Pokémon. Il francese è infatti un grande appassionato e vanta una collezione di carte Pokémon dal 2007. In campo poi vinse Sinner, con il punteggio di 7-6, 6-2 in un'ora e 26 minuti. Jannik si presenta adesso dopo l'esordio agevole contro Marin Cilic, battuto con un doppio 6-2. Atmane, invece, è entrato in tabellone dalle qualificazioni e al primo turno ha battuto il cinese Zhizhen Zhang in poco più di un'ora.