Il tabellone di Sinner all'Atp Pechino

Sarà Marin Cilic il primo avversario di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro potrebbe incrociare Khachanov ai quarti e uno tra De Minaur o Mensik in semifinale. Il derby con Musetti possibile solo in finale. Di seguito il potenziale cammino del n. 2 al mondo al China Open. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre al 1° ottobre

IL TABELLONE COMPLETO