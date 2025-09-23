Il tabellone di Sinner all'Atp Pechino

Sarà Marin Cilic il primo avversario di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro potrebbe incrociare Khachanov ai quarti e uno tra De Minaur o Mensik in semifinale. Il derby con Musetti possibile solo in finale. Di seguito il potenziale cammino del n. 2 al mondo al China Open. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre al 1° ottobre
- Marin CILIC (precedenti 1-0 per Jannik)
- Davis Cup 2021 - Sinner b. Cilic 3-6, 7-6, 6-3
- Zhizhen ZHANG (precedenti 1-0 per Jannik)
- Qualificato
- Karen KHACHANOV (precedenti 4-1 per Jannik)
- Benjamin BONZI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Alexandre MULLER (precedenti 1-0 per Jannik)
- Fabian MAROZSAN (precedenti 1-0 per Jannik)
- Alex DE MINAUR (precedenti 10-0 per Jannik)
- Jakub MENSIK (nessun precedente)
- Miomir KECMANOVIC (precedenti 4-0 per Jannik)
- Alexander ZVEREV (precedenti 4-3 per il tedesco)
- Lorenzo MUSETTI (precedenti 3-0 per Jannik)
- Daniil MEDVEDEV (precedenti 8-7 per Jannik)
- Andrey RUBLEV (precedenti 7-3 per Jannik)