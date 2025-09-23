Il tabellone di Sinner all'Atp Pechino

Esplora tutte le offerte Sky
Sinner all'Atp Pechino 2025: tabellone e avversari

Tennis fotogallery
5 foto

Sarà Marin Cilic il primo avversario di Jannik Sinner all'Atp 500 di Pechino. Il tennista azzurro potrebbe incrociare Khachanov ai quarti e uno tra De Minaur o Mensik in semifinale. Il derby con Musetti possibile solo in finale. Di seguito il potenziale cammino del n. 2 al mondo al China Open. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 25 settembre al 1° ottobre

IL TABELLONE COMPLETO

