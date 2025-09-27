Six Kings, Sinner parte dai quarti con Tsitsipas

È stato ufficializzato il tabellone del Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si svolgerà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. Jannik Sinner, campione in carica dell'evento, inizierà come nel 2024 dai quarti di finale. Il tennista azzurro affronterà Stefanos Tsitsipas, invitato dagli organizzatori dopo il forfait per infortunio di Jack Draper. Il match è in programma mercoledì 15 ottobre. Il vincente affronterà in semifinale (prevista giovedì 16 ottobre) Novak Djokovic che al primo turno usufruirà di un bye, così come Carlos Alcaraz. Il murciano, dal lato opposto del tabellone, debutterà contro uno tra Sasha Zverev e Taylor Fritz. La finale è in programma sabato 18 ottobre.

