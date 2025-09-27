Six Kings, Sinner parte dai quarti con Tsitsipas

Six Kings Slam, il tabellone: Sinner parte dai quarti con Tsitsipassix kings slam
Ufficializzato il tabellone del Six Kings Slam, l'esibizione milionaria che si svolgerà a Riyadh dal 15 al 18 ottobre. Jannik Sinner, campione in carica del torneo, partirà come lo scorso anno dai quarti: debutto con Tsitsipas, poi il potenziale incrocio nei quarti con Djokovic. Dall'altra parte Alcaraz attende Zverev o Fritz
È stato ufficializzato il tabellone del Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si svolgerà a Riyadh (Arabia Saudita) dal 15 al 18 ottobre. Jannik Sinner, campione in carica dell'evento, inizierà come nel 2024 dai quarti di finale. Il tennista azzurro affronterà Stefanos Tsitsipas, invitato dagli organizzatori dopo il forfait per infortunio di Jack Draper. Il match è in programma mercoledì 15 ottobre. Il vincente affronterà in semifinale (prevista giovedì 16 ottobre) Novak Djokovic che al primo turno usufruirà di un bye, così come Carlos Alcaraz. Il murciano, dal lato opposto del tabellone, debutterà contro uno tra Sasha Zverev e Taylor Fritz. La finale è in programma sabato 18 ottobre.
Six Kings Slam 2025, il tabellone
Quarti di finale (mercoledì 15 ottobre)
- SINNER (Ita) vs Tsitsipas (Gre)
- Zverev (Ger) vs Fritz (Usa)
Semifinali (giovedì 16 ottobre)
- Alcaraz (Esp) vs Zverev o Fritz
- Djokovic (Srb) vs SINNER o Tsitsipas
Finale (sabato 18 ottobre)
- Vincente semi 1 vs Vincente semi 2