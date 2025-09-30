Alcaraz trionfa anche a Tokyo: Fritz ko in finale

Carlos Alcaraz non sbaglia e conquista il torneo Atp 500 di Tokyo: battuto in finale lo statunitense Taylor Fritz, condizionato anche da un problema fisico, con i parziali di 6-4, 6-4. Per lo spagnolo è l'ottavo titolo stagionale, il 24° in carriera e il primo sul cemento giapponese

Carlos Alcaraz trionfa per la prima volta in carriera al torneo Atp 500 di Tokyo. Decisivo il successo in finale contro Taylor Fritz, sconfitto 6-4, 6-4. Il n°1 del mondo aggiorna così i suoi numeri da record in questo 2025: successo n°67, ottavo titolo stagionale giunto alla nona finale consecutiva (solo Roger Federer e Novak Djokovic con 17 hanno fatto meglio negli ultimi 35 anni). Match che è durato in pratica solo un set, anche a causa dei problemi fisici accusati dall'americano, che comunque da mercoledì tornerà n°4 del ranking. Alcaraz salva subito una palla break, poi però sale di ritmo e alla settima occasione va a segno, proprio nel momento più importante (9° game): non trema in quello successivo e chiude i conti 6-4. Fritz chiede un medical time-out per un problema muscolare alla coscia sinistra, che lo aiuta a non ritirarsi ma non a migliorare la sua condizione. L'americano, decisamente menomato, perde due volte il servizio e Carlitos ne approfitta per chiudere la pratica in poco meno di un'ora e mezza: ad alzare le braccia al cielo è ancora lui, al 24° titolo della carriera.