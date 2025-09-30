Mercoledì al via Shanghai su Sky: la guida tv

Atp Shanghai, dove vedere il torneo Masters 1000 in tv e streamingmasters 1000
Al via mercoledì 1° ottobre il Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Presente il campione in carica Sinner, mentre non ci sarà il numero 1 al mondo Alcaraz. Si parte con quattro italiani in campo. Il torneo in diretta fino al 12 ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW
Si parte con il Masters 1000 di Shanghai, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno ben quattro gli italiani in campo nella giornata di mercoledì: Matteo Berrettini debutta contro il francese Adrian Mannarino, numero 60 del ranking Atp. Lorenzo Sonego se la vede contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, mentre Luca Nardi e Mattia Bellucci affrontano rispettivamente Sebastian Ofner e Adam Walton. A Pechino, intanto, imperdibile la finale tra Jannik Sinner e l'americano Learner Tien.
Sinner-Tien, la finale mercoledì alle 8 su Sky
Il programma di mercoledì 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
- ore 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs Tien (Usa)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 6.30 - Masters 1000 Shanghai: Ofner (Aut) vs NARDI (Ita)
- ore 12.15 - Studio Tennis
- non prima delle 12.30 - Masters 1000 Shanghai: Zhang (Chn) vs Baez (Arg)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: Marozsan (Hun) vs Wawrinka (Svi)
SKY SPORT ARENA (204)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: Mannarino (Fra) vs BERRETTINI (Ita)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: Korda (Usa) vs Bergs (Bel)
- a seguire - Masters 1000 Shanghai: SONEGO (Ita) vs Hanfmann (Ger)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 6.30 - Masters 1000 Shanghai: Walton (Aus) vs BELLUCCI (Ita)
- ore 8.30 - Wta Pechino: Potapova vs Noskova (Cze)
- a seguire - Wta Pechino: Andreeva vs Kartal (Gbr)
- non prima delle 13 - Wta Pechino: Swiatek (Pol) vs Navarro (Usa)
- a seguire - Wta Pechino: Kostyuk (Ukr) vs Pegula (Usa)
Sky Sport Tennis il "campo centrale"
Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.
Tutti i match disponibili su Sky Sport Plus
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
La programmazione del Masters di Shanghai su Sky Sport e NOW
Mercoledì 1° ottobre – 1^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 8 e dalle 10 alle 16.30
- Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30
Giovedì 2 ottobre - 2^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30
- Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30
Venerdì 3 ottobre - 3^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30
Sabato 4 ottobre - 4^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 11.45
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30
Domenica 5 ottobre - 5^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 13
- Sky Sport Max: dalle 6.30 alle 12.30
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30
Lunedì 6 ottobre - 6^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30
Martedì 7 ottobre - 7^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
Mercoledì 8 ottobre - 8^ giornata
- Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
- Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
Giovedì 9 ottobre
- Sky Sport Tennis: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale
- Sky Sport Uno: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale
- Sky Sport Mix: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale
Venerdì 10 ottobre
- Sky Sport Uno: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale
- Sky Sport Mix: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale
Sabato 11 ottobre
- Sky Sport Tennis: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale
- Sky Sport Uno: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale
- Sky Sport Mix: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale
Domenica 12 ottobre
- Sky Sport Tennis: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare
- Sky Sport Uno: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare
- Sky Sport Mix: dalle 10.30 finale singolare