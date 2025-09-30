Mercoledì al via Shanghai su Sky: la guida tv

Esplora tutte le offerte Sky
Atp Shanghai, dove vedere il torneo Masters 1000 in tv e streaming

masters 1000

Al via mercoledì 1° ottobre il Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Presente il campione in carica Sinner, mentre non ci sarà il numero 1 al mondo Alcaraz. Si parte con quattro italiani in campo. Il torneo in diretta fino al 12 ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW

ALCARAZ SALTA IL MASTERS 1000 DI SHANGHAI

Si parte con il Masters 1000 di Shanghai, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno ben quattro gli italiani in campo nella giornata di mercoledì: Matteo Berrettini debutta contro il francese Adrian Mannarino, numero 60 del ranking Atp. Lorenzo Sonego se la vede contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann, mentre Luca Nardi e Mattia Bellucci affrontano rispettivamente Sebastian Ofner e Adam Walton. A Pechino, intanto, imperdibile la finale tra Jannik Sinner e l'americano Learner Tien.

Approfondimento

Sinner-Tien, la finale mercoledì alle 8 su Sky

Il programma di mercoledì 1° ottobre su Sky Sport e in streaming su NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Tennis
  • ore 8 - Atp Pechino: SINNER (Ita) vs Tien (Usa)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 6.30 - Masters 1000 Shanghai: Ofner (Aut) vs NARDI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Arena
  • ore 12.15 - Studio Tennis
  • non prima delle 12.30 - Masters 1000 Shanghai: Zhang (Chn) vs Baez (Arg)
  • a seguire - Masters 1000 Shanghai: Marozsan (Hun) vs Wawrinka (Svi)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max (206)

SKY SPORT ARENA (204)

  • ore 6.30 - Simulcast Sky Sport Max (206)
  • a seguire - Masters 1000 Shanghai: Mannarino (Fra) vs BERRETTINI (Ita)
  • a seguire - Masters 1000 Shanghai: Korda (Usa) vs Bergs (Bel)
  • a seguire - Masters 1000 Shanghai: SONEGO (Ita) vs Hanfmann (Ger)

SKY SPORT MAX (206)

  • ore 6.30 - Masters 1000 Shanghai: Walton (Aus) vs BELLUCCI (Ita)
  • ore 8.30 - Wta Pechino: Potapova vs Noskova (Cze)
  • a seguire - Wta Pechino: Andreeva vs Kartal (Gbr)
  • non prima delle 13 - Wta Pechino: Swiatek (Pol) vs Navarro (Usa)
  • a seguire - Wta Pechino: Kostyuk (Ukr) vs Pegula (Usa)

Sky Sport Tennis il "campo centrale"

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Tutti i match disponibili su Sky Sport Plus

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione del Masters di Shanghai su Sky Sport e NOW

Mercoledì 1° ottobre – 1^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 8 e dalle 10 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Giovedì  2 ottobre - 2^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Venerdì  3 ottobre - 3^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Sabato 4 ottobre - 4^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 11.45
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Domenica 5 ottobre - 5^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 13
  • Sky Sport Max: dalle 6.30 alle 12.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Lunedì 6 ottobre - 6^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Martedì 7 ottobre - 7^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Mercoledì 8 ottobre - 8^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Giovedì  9 ottobre

  • Sky Sport Tennis: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale
  • Sky Sport Uno: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale
  • Sky Sport Mix: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale

Venerdì  10 ottobre

  • Sky Sport Uno: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale
  • Sky Sport Mix: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale

Sabato 11 ottobre

  • Sky Sport Tennis: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale
  • Sky Sport Uno: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale
  • Sky Sport Mix: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale

Domenica 12 ottobre

  • Sky Sport Tennis: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare
  • Sky Sport Uno: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare
  • Sky Sport Mix: dalle 10.30 finale singolare

Mercoledì al via Shanghai su Sky: la guida tv

masters 1000

Al via mercoledì 1° ottobre il Masters di Shanghai, penultimo 1000 della stagione. Presente il...

Paolini ai quarti: Bouzkova battuta 6-2, 7-5

wta pechino

L'azzurra ha sconfitto la ceca Bouzkova 6-2, 7-5 al suo quarto match point. Ai quarti di finale,...

Sinner-Tien, la finale mercoledì alle 8 su Sky

atp pechino

Il numero 2 al mondo affronterà l'americano Learner Tien (numero 52 del ranking) in finale...

Alcaraz salta Shanghai: "Devo riposare"

Tennis

Il numero 1 al mondo, dopo la vittoria dell'Atp 500 di Tokyo, ha annunciato sui social che non...

Alcaraz trionfa anche a Tokyo: Fritz ko in finale

Tennis

Carlos Alcaraz non sbaglia e conquista il torneo Atp 500 di Tokyo: battuto in finale lo...
