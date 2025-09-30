Mercoledì al via Shanghai su Sky: la guida tv

Si parte con il Masters 1000 di Shanghai, da seguire ovviamente in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Saranno ben quattro gli italiani in campo nella giornata di mercoledì: Matteo Berrettini debutta contro il francese Adrian Mannarino , numero 60 del ranking Atp. Lorenzo Sonego se la vede contro il qualificato tedesco Yannick Hanfmann , mentre Luca Nardi e Mattia Bellucci affrontano rispettivamente Sebastian Ofner e Adam Walton . A Pechino, intanto, imperdibile la finale tra J annik Sinner e l'americano Learner Tien .

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW ) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno , Sky Sport Arena , Sky Sport Max e Sky Sport Mix .

