Sinner-Tien, la finale mercoledì alle 8 su Sky

Dopo la vittoria contro Alex De Minaur in tre set (6-3, 4-6, 6-2), Jannik Sinner si prepara a giocare la sua terza finale consecutiva al China Open. Il numero 2 al mondo affronterà per il titolo lo statunitense Learner Tien , reduce dal successo contro Daniil Medvedev (che si è ritirato nel corso del terzo set, quando era sotto 4-0). Tra i due sarà una sfida inedita, non essendosi mai affrontati a livello Atp. La finale, in programma mercoledì 1° ottobre alle ore 8 italiane, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW .

Chi è Tien

Numero 52 al mondo, Tien si giocherà la sua prima finale in carriera a livello Atp contro Jannik Sinner. Prima di Pechino, l'americano nel circuito maggiore non era mai andato oltre i quarti di finale. Nel 2024 ha vinto 3 titoli Challenger, mentre tra i risultati più importanti di questa stagione ci sono gli ottavi di finale raggiunti agli Australian Open. L'americano è un vero pericolo per i giocatori presenti in top 10: quest'anno, infatti, con la vittoria ai quarti di Pechino contro Musetti ha conquistato il suo quinto successo contro un top 10 in stagione. Prima del tennista azzurro, Tien ha sconfitto Zverev ad Acapulco, Rublev a Washington, Shelton a Mallorca e Medvedev agli Australian Open. Il suo colpo migliore? Il rovescio, mentre la sua superficie preferita sono i campi in cemento.