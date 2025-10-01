Berrettini subito ko: Mannarino vince in 2 set

Berrettini fuori al primo turno al Masters 1000 di Shanghai, battuto da un ottimo Adrian Mannarino in due set. Per il romano è il terzo ko su quattro partite giocate nello swing asiatico: ora lo attende il cemento indoor europeo. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È già finito il Masters 1000 di Shanghai per Matteo Berrettini. Il romano perde all'esordio, battuto in due set da Adrian Mannarino con il punteggio di 7-5, 7-6(5) in un'ora e 52 minuti di gioco. Un risultato con tanti meriti per il tennista francese, in grande spolvero su tutti i fondamentali. Al servizio è stato inattaccabile (92% di punti con la prima, solo 9 punti persi al servizio nel match e zero palle break concesse) e ha fatto male con le traiettorie di dritto. Berrettini, alla quarta partita dal rientro, paga 31 errori gratuiti, ma anche un servizio poco incisivo. Nel primo set è decisivo il dodicesimo gioco (break a zero dopo che Matteo aveva annullato tre set point nel decimo game), mentre nel secondo set si risolve tutto al tiebreak, al terzo match point.