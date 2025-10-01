L'Italia parte bene: Bellucci e Nardi al 2° turno

Bellucci batte l'australiano Walton in due set (7-6, 6-1) e accede al 2° turno del Masters 1000 di Shanghai dove affronterà il ceco Machac. Parte bene anche Nardi che supera in rimonta l'austriaco Ofner. Più tardi toccherà a Berrettini e Sonego. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Parte bene il Masters 1000 di Shanghai per Mattia Bellucci. Il lombardo è al 2° turno grazie alla vittoria sull'australiano Adam Walton con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 25 minuti di gioco. Un match in crescendo di Bellucci che dopo aver superato un primo set complesso ha dominato nel secondo parziale. L'avvio è sul filo dell'equilibrio: si arriva on serve al tiebreak, senza palle break da una parte e dall'altra. Mattia spreca un primo set point sul 6-5, poi gira l'inerzia con un mini break sul 6-6. Da quel momento in poi la partita diventa in discesa per l'azzurro che ottiene il break in apertura nel secondo set e domina il parziale, supportato da un'ottima resa al servizio (82% di punti con la prima, 71% di punti con la seconda) e ben 21 vincenti a referto, contro soli 7 errori gratuiti. Per la seconda volta in carriera al 2° turno a Shanghai, Bellucci tornerà in campo venerdì contro il ceco Tomas Machac, n. 20 del seeding.