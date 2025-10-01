L'Italia parte bene: Bellucci e Nardi al 2° turno

Atp Shanghai, i risultati degli italiani: Bellucci e Nardi al 2° turnoatp shanghai
Bellucci batte l'australiano Walton in due set (7-6, 6-1) e accede al 2° turno del Masters 1000 di Shanghai dove affronterà il ceco Machac. Parte bene anche Nardi che supera in rimonta l'austriaco Ofner. Più tardi toccherà a Berrettini e Sonego. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Parte bene il Masters 1000 di Shanghai per Mattia Bellucci. Il lombardo è al 2° turno grazie alla vittoria sull'australiano Adam Walton con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 25 minuti di gioco. Un match in crescendo di Bellucci che dopo aver superato un primo set complesso ha dominato nel secondo parziale. L'avvio è sul filo dell'equilibrio: si arriva on serve al tiebreak, senza palle break da una parte e dall'altra. Mattia spreca un primo set point sul 6-5, poi gira l'inerzia con un mini break sul 6-6. Da quel momento in poi la partita diventa in discesa per l'azzurro che ottiene il break in apertura nel secondo set e domina il parziale, supportato da un'ottima resa al servizio (82% di punti con la prima, 71% di punti con la seconda) e ben 21 vincenti a referto, contro soli 7 errori gratuiti. Per la seconda volta in carriera al 2° turno a Shanghai, Bellucci tornerà in campo venerdì contro il ceco Tomas Machac, n. 20 del seeding.
Nardi batte Ofner in rimonta
Prima vittoria in carriera a Shanghai, invece, per Luca Nardi. Il pesarese interrompe una serie di tre ko consecutivi grazie al successo in rimonta sull'austriaco Sebastian Ofner, al rientro nel circuito dopo cinque settimane di stop per un problema al polso. Poco meno di due ore di gioco e score finale di 3-6, 6-3, 6-2 nel segno della concretezza per Nardi. Luca non si è disunito dopo il primo set perso e ha cambiato marcia nel secondo set, dopo aver annullato tre palle break nel game d'apertura. Nardi sfiderà al secondo turno il francese Giovanni Mpetshi Perricard, testa di serie n. 32 del torneo.